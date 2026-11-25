Aunque en la superficie quedó plasmado como un guiño a La Libertad Avanza, el rediseño de la estructura de la administración porteña también implica una ofrenda del jefe de gobierno, Jorge Macri, a su primo Mauricio Macri, en medio de los cortocircuitos en su relación.

Según pudo saber LA NACION, el recorte alcanzó a funcionarios que el expresidente pedía desplazar desde la derrota de Pro en las elecciones legislativas de la Capital, en mayo de 2025: Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público (se eliminó la cartera); César “Tuta” Torres, titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional (se suprimió la unidad); y Karina Burijson, presidenta de la Corporación Buenos Aires Sur.

Se trata, además, de nombres clave que acompañan a Jorge Macri desde su etapa como intendente de Vicente López. El jefe de gobierno se había resistido a desplazarlos el año pasado, aunque ya había movido a Torres, que estaba al frente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, y a Burijson, entonces subsecretaria de Gestión y Desarrollo Urbano.

Los funcionarios porteños desplazados: Ignacio Baistrocchi, César "Tuta" Torres y Karina Burijson Redacción LA NACION

“Mauricio le pide esto y otros gestos para ver si en marzo lo apoya [en su ambición reeleccionista]. De acá a marzo, no va a haber una conversación entre ellos”, afirmó a LA NACION una fuente de Pro. Jorge Macri ya anunció que buscará renovar su mandato en 2027.

Otro dirigente al tanto del vínculo planteó que se puede entender la jugada del alcalde como un “gesto” hacia su primo. Dijo que “atendió el reclamo de Mauricio” y sostuvo que, en este movimiento, se asoma un primer indicio rumbo a un entendimiento.

En cambio, otros no leen el guiño como un principio de acercamiento ni creen que necesariamente despeje el horizonte de la negociación. Más bien consideran que “al menos” escuchó el pedido, algo que funcionaría como una condición mínima para evaluar un eventual respaldo a futuro.

“Son decisiones autónomas del jefe de gobierno”, dijeron, con mayor cautela, en el entorno del expresidente.

Distintas fuentes consultadas por LA NACION ubicaron al operador judicial radical Daniel Angelici como el hombre que tramitó el gesto de Jorge Macri hacia el exmandatario. El empresario del juego oficia hace tiempo como puente entre los primos. El diálogo entre ellos sigue roto.

“Angelici logró este acuerdo como integrante de la mesa chica [de Jorge Macri] y como mediador”, apuntaron en Pro. Además, lo señalaron como uno de los ganadores de la medida, ya que las funciones del Ministerio de Espacio Público serán absorbidas por Francisco Quintana, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, histórico de Pro y hombre cercano a Angelici.

Daniel Angelici, el puente entre los primos Macri PATRICIO PIDAL/AFV

Además de eliminar el Ministerio de Espacio Público y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, Jorge Macri suprimió la Secretaría de Medios, liderada por Gustavo Gago, histórico ladero del jefe de gobierno (era su vocero en Vicente López). Pero este funcionario no fue eyectado de la gestión, sino que asumirá al frente de la Secretaría General y absorberá también sus anteriores funciones.

El actual secretario general, Fulvio Pompeo, ligado a Mauricio Macri, pasará a ser secretario de Relaciones Internacionales. “Devolución de favores”, interpretaron en las huestes del expresidente.

Lejos de conformarse con las salidas que reclamaba, una de las fuentes consultadas señaló que el líder de Pro también estaría pidiendo una mayor “prolijidad” del jefe de gobierno y tendría reparos sobre el desempeño de otros funcionarios que vienen de la gestión de Vicente López.

Los cambios en el gabinete porteño llegan una semana después de que el diputado nacional Fernando de Andreis, secretario general de Pro y mano derecha de Mauricio Macri, manifestara su ambición de competir por la jefatura de gobierno. Incluso planteó la posibilidad de desafiar al actual alcalde en 2027.

En Uspallata, sede del gobierno porteño, negaron a LA NACION que las salidas de Baistrocchi, Torres y Burijson respondan a un pedido de Mauricio Macri. En cambio, lo atribuyeron al achicamiento de la estructura del Estado (el alcalde anunció la eliminación de 118 cargos jerárquicos) y a los “aportes” de Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei y jefa del bloque La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

Karina Milei y Jorge Macri durante una recorrida por la Ciudad

Doble gesto

“Jorge le vende [esta medida] a Mauricio y a Pilar al mismo tiempo”, graficó un referente de Pro. Es que la reducción de la estructura burocrática es una de las principales demandas de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Recientemente profundizaron el reclamo, como una de las condiciones para votar a favor del Presupuesto 2027 de la Capital.

Tras publicar el anuncio de la decisión, el jefe de gobierno reconoció la influencia de Ramírez en la iniciativa. “Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños”, escribió primero. Apenas 55 minutos después, completó: “Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de Pilar Ramírez”.

Jorge Macri agradeció a Pilar Ramírez por sus aportes (Foto: Captura de X)

Los libertarios aclararon a LA NACION que “se sigue en conversaciones” por los demás puntos reclamados para acompañar el Presupuesto 2027, que el oficialismo apunta a tratar el 3 de diciembre. También advirtieron que el guiño directo a Ramírez no involucra ningún avance en las negociaciones entre Pro y La Libertad Avanza por un acuerdo electoral para los próximos comicios.

Hoy presentamos nuestro dictamen en disidencia del Presupuesto 2027.



La única verdad es que @LLA_CABA está consolidando su proyecto propio en CABA y lo reforzamos día a día desde nuestro lugar en la Legislatura.



El oficialismo aún nos debe respuestas definitivas sobre baja en… https://t.co/lVq4fJQwME — Nicolas Pakgojz (@nicolaspakgojz) November 25, 2026

El mensaje de Jorge Macri a Ramírez despertó críticas en la oposición porteña, que habló de “indignidad” y de una situación “patética”. Así se expresaron los legisladores Claudia Neira y Juan Modarelli, del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, y Emmanuel Ferrario, titular de la bancada Confianza y Desarrollo.

Es tristísimo este espectaculo que dan. Indignidad politica nao tem fim. https://t.co/4bROvg2HNV — Emma Ferrario (@emmaferrario) November 25, 2026

“El que se humilla para evitar la guerra, tendrá primero la humillación, y después la guerra. Winston Churchill”, sumó el diputado nacional Eduardo Falcone (Movimiento de Integración y Desarrollo).