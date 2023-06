Mauricio Macri dijo que el peronismo “muestra su decadencia” al “refugiarse” en un candidato como Massa

escuchar

ROSARIO.-Para Mauricio Macri lo que muestra la “decadencia del peronismo”, según él, es que ese partido se haya “refugiado” en Sergio Massa como candidato a presidente. “Es el que casi nos lleva a una hiperinflación”, dijo el expresidente en Venado Tuerto, donde presentó junto a Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fe, el libro “Para qué”.

Macri contrapuso a la imagen de Massa la de Domingo Cavallo al señalar que antes el peronismo había tenido un ministro como el cordobés que “logró estabilizar la economía”. “Eso muestra la decadencia del peronismo”, advirtió el expresidente en esa localidad del sur de Santa Fe, donde se metió a jugar en la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, en la que el duelo interno entre Losada y el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro está parejo, según coinciden las encuestas.

“El peronismo idolatraba en el pasado a Domingo Cavallo, que logró una estabilidad económica. Era un ministro brillante. Hoy idolatra y se refugia en un ministro que nos ha llevado casi a la hiperinflación, que está destrozando a los argentinos. Es la decadencia a la que nos ha llevado el peronismo”, consideró Macri.

El expresidente presentó junto a Losada su segundo libro, cuyo título es “Para qué”. Lo hizo a la tarde en el salón Victoria de esa ciudad, que estuvo repleto de dirigentes y militantes de PRO y de Cambiemos.

Mauricio Macri durante la presentación de su libro en Rosario marcelo manera

Antes de la charla, de la que también participó Federico Angelini, presidente de PRO y precandidato a vicegobernador en la fórmula con Losada, Macri dio una breve conferencia de prensa, en la que respondió no más de cinco preguntas.

En el diálogo con los periodistas, el expresidente desdramatizó la intensa interna por la que transita Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Acá se va a debatir en profundidad cómo resolver los problemas de la Argentina. Y en ese debate hay dos estilos bien distintos, entre Bullrich y Rodríguez Larreta. Hay que debatir en profundidad y no hay que dramatizar. Porque hay que debatir sobre el futuro y eso es lo importante”, señaló Macri, quien se cuidó en sus palabras para mostrarse neutral en la disputa electoral entre ambos candidatos.

En ese punto, el expresidente opinó que “ las cosas que se hicieron bien (durante su gestión, según él) quedaron en evidencia con este gobierno que ha sido un desastre . Y de las cosas que no hicimos bien ya hemos realizado una autocrítica, como lo fue en el libro Primer Tiempo, que recomiendo que lo lean”.

Macri insistió en que en la Argentina “se viene una era de cambio que nos va a hacer recuperar la esperanza, algo tan difícil en estos tiempos”. “Hay que recuperar la alegría y eso va a ocurrir de la mano de Juntos por Cambio, con mayor experiencia y teniendo en cuenta las cosas que no pudimos hacer en el pasado”, sostuvo, y cerró con una frase: “Somos muchos y no nos van a poder parar”.

Losada recibió el respaldo de Macri, dos días después de que Patricia Bullrich se reuniera con la precandidata de Juntos por el Cambio a quien apoya. Las PASO en Santa Fe serán el 16 de julio próximo y la previa a las elecciones internas aparece con una cerrada paridad entre Losada y Pullaro. La estrategia de la exconductora de TV es tratar de exponer el respaldo de las figuras nacionales de Cambiemos de cara a un final de campaña con “dientes apretados”.

El martes pasado, Losada y Bullrich lanzaron en Rosario las bases para “una política de seguridad en la provincia”. El encuentro, que tuvo lugar en esta ciudad, dio que hablar luego de un video que se volvió viral, con una arenga de la exministra a Losada que terminaba con la frase: “ Jugátela toda”.

La particular arenga de Patricia Bullrich a Carolina Losada en Rosario

“Vamos a trabajar para recuperar el orden social e institucional en Santa Fe, abordando el problema desde la Nación y de manera planificada el objetivo que nos une: declararle la guerra a las mafias y pacificar la provincia”, dijo Bullrich, quien se reunió en esta provincia con empresarios de la región, donde presentaron el plan y equipos en materia de seguridad.

“Les aseguro que vamos a hacer algo totalmente distinto. Yo lo vengo diciendo, aquel (en referencia a Pullaro) que ya estuvo, no quiso, no pudo, no supo, que se vaya a su casa. Realmente vamos a ir a fondo, aquellos que tenemos las manos limpias y sin muertos en el placar para ir al hueso respecto de lo que tenemos que hacer con la seguridad”, sostuvo la precandidata a gobernadora durante el encuentro.

Temas Elecciones 2023