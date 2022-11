Mauricio Macri dijo que es difícil entender la cabeza de Cristina Kirchner: “Te ofrecen milanesas con papas fritas y te dicen que son fideos”

escuchar

El exmandatario Mauricio Macri volvió a criticar este viernes a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien ayer lideró un acto en La Plata por el Día de la Militancia, y la acusó de tergiversar el discurso y con esa maniobra “enloquecer” a los argentinos, con datos que son falsos y propuestas que no cierran.

Consultado acerca de la alocución de la expresidenta y sobre su eventual candidatura como la sucesora de Alberto Fernández, Macri dijo: “La verdad es que nunca he acertado las cosas que ella razona porque es difícil entender su cabeza”. Tras ello, añadió: “Que ella haya dicho: ‘Cuando nosotros gobernamos estábamos mejor’… Me duele la cabeza. Esto es un loquero. ¿Cómo puede estar diciendo eso? Estamos haciendo un esfuerzo para no enloquecer. Te ofrecen milanesas con papas fritas y te dicen que son fideos”.

De esta forma, el líder de Juntos por el Cambio (JxC) se mostró irritado ante los intentos de Cristina Kirchner por desvincularse de la gestión actual y la acusó de querer engañar a la sociedad con datos falsos. “Nos quieren llevar a creer todo el tiempo que emitir dinero sin límite no genera inflacion, o te hablan de la deuda, cuando Cristina se endeudó más en su gobierno que en el mío y se tomó más deuda que nunca en los últimos tres años de gobierno (...) Lo que vimos anoche es otro capítulo de la Argentina de la insensatez de la que nos tenemos que alejar”, insistió.

Sin embargo, las críticas de Macri no se limitaron al discurso que la vicepresidenta dio anoche. También opinó sobre su maniobra en el Senado para imponer tres representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y desoír así el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ese respecto, sostuvo: “No tiene precedente sublevarse a un fallo de la Corte e insistir en nombrar a alguien que no le corresponde. Cuando vos violás eso, hay alguien que está mirando con toda su platita y diciendo: ‘¿Dónde pongo la fábrica?’ Y con estos locos, que no van a cumplir ninguna ley, no lo va hacer en la Argentina”.

Más tarde, al expresidente le preguntaron sobre la afirmación de Cristina Kirchner: “El cambio somos nosotros, fuimos los que cambiamos a la Argentina después del 2001. Entonces, respondió: “Ellos fueron un cambio para mal. Agarraron en 2003 una Argentina que tenia problemas y los profundizaron. Levantaron una pared de gasto publico y hasta que no logremos bajarla no tenemos futuro; siguen tomando empleados públicos y Aerolíneas Argentinas da pérdidas millonarias (...) Ayer Cristina pidió que vuelvan los gendarmes al Gran Buenos Aires ¿Saben cuántos gendarmes son los que uno podría finacniar si no tuvieramos que financiar la aberracion de Aerolíneas Argentinas? Más de 30.000″.

El camino de la “Sensatez”

A lo largo de la entrevista, Macri sostuvo que, en las antípodas de lo que propone el kirchnerismo, hoy existe un “mandato mucho más potente de la gente” en la línea de la “sensatez”. “Quieren mucho más cambio y libertad y eso genera el espacio de plantear políticas de fondo que destraben a la Argentina, donde durante décadas se han beneficiado unos muy pocos que han estado cerca del Estado”, indicó.

Y a continuación graficó: “Vamos a heredar una Argentina que está en el séptimo subsuelo; no en el tercero, como en 2015. Desde que empezamos esta nota ya hay decenas de argentinos que cayeron en la pobreza. Están cayendo hasta los que tienen un empleo formal. Por eso hoy manda el deseo de la gente de emprender un cambio profundo, de hacerlo ya y de enfrentar a quienes quieren mantener el status quo”.

A pesar del apoyo que observa de parte de la sociedad para llevar adelante dicho cambio, el expresidente advirtió que el próximo gobierno tendrá en contra a sectores políticos y sindicales. Consultado acerca de si esta dificultad -sumada al desgaste económico que la población experimentó en los últimos años- puede dificultar la tarea planteada, dijo: “Yo pienso que lo que todos soñamos es que en la Argentina haya trabajo y hay que ser todo lo que sea necesario para conseguirlo. Para eso hay que restablecer la confianza para que haya inversión, y para ello hay que hacer todas las cosas que marca la sensatez”.

La carrera presidencial

Sobre la posibilidad de postularse como candidato a presidente el año próximo, Macri expresó: “Yo transmito pasión, porque tengo una enorme pasión. Si no, no me hubiera metido en política. Yo tengo la misma pasión y me siento comprometido con la gente que me despidió ese histórico 7 de diciembre”. Pero aclaró: “Hoy el lugar es el de clarificar las ideas. La Argentina no tiene futuro con los Moyano, con estos impuestos, con los mapuches truchos. Estoy batallando para que lo entendamos. Lo que no preví y me mató y está pasando es el abandono de los jóvenes, que se han ido al mundo”.

Después, afirmó que hoy “ya hay dos candidatos muy lanzados dentro de Pro y otros dentro del radicalismo”. “Quiero ver que ellos vayan creciendo y transmitiendo esas ideas”, agregó y ante la consulta de si ve diferencias entre los candidatos de su partido, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, reconoció: “No es lo mismo quien gane. Cada uno tiene su estilo. Pero todavía falta mucho. Yo quiero reflexionar lo que pasa con el candidato a presidente. La campaña es un proceso virtuoso y si está bien hecha, de crecimiento, de creación de una relación entre la gente y el candidato. Y creo que todos los que han decidido participar están mucho mejor que hace un año y confluyen hacia un cambio profundo”.

