Mauricio Macri felicitó a LLA y a Milei por el triunfo y pidió “no desaprovechar la oportunidad”

Mauricio Macri felicitó al presidente Javier Milei y a su partido, La Libertad Avanza (LLA), por la victoria en estas elecciones legislativas. El expresidente y líder de Pro, que recompuso su vínculo y fue en alianza con el oficialismo en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, pidió no dejar pasar esta “oportunidad”.

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país”, sostuvo en su cuenta de X. Además, propuso avanzar con las “transformaciones pendientes” aprovechando el apoyo conseguido en las urnas.

“Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”, escribió Macri. Y posiblemente en referencia a propuestas que viene anunciando el oficialismo, como una reforma laboral, agregó: “No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”.

La publicación del expresidente se da luego de conocerse la victoria del oficialismo a nivel país. En un resultado nacional, La Libertad Avanza alcanzó una amplia victoria, con 40,84%, frente al 38% que logró obtener Fuerza Patria.

La ciudad y la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego son los distritos en los que se impuso LLA.

En la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, donde el 7 de septiembre pasado perdió por 13 puntos en los comicios locales, se impuso el partido que apoya al presidente Milei. Diego Santilli, el reemplazante de José Luis Espert al frente de la boleta, gana 41,51 a 40,86%, con el 97% de las mesas escrutadas.

Para este triunfo, algunas provincias tuvieron un rol central, entre ellas, la remontada en el distrito gobernado por Axel Kicillof, las victorias logradas en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el amplio margen obtenido en la ciudad de Buenos Aires, donde LLA compitió en alianza con el Pro.

Noticia en desarrollo.