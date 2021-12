Mauricio Macri felicitó al nuevo presidente de la UCR y pidió la unidad “ante todo”

El expresidente Mauricio Macri se reunió hoy con el nuevo titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y habló del “valor de mantener siempre la unidad” en el marco de la interna que se suscitó en las últimas semanas dentro del partido centenario.

“Hoy nos encontramos en mi casa con el gobernador Gerardo Morales. Lo felicité personalmente por la presidencia de la UCR. Hablamos del valor de mantener siempre la unidad, ante todo”, publicó Macri en Twitter junto a una foto en la que se lo ve con el mandatario jujeño y agregó: “Estamos convencidos de que a pesar del amargo presente, al país le aguarda un futuro esperanzador”.

Hoy nos encontramos en mi casa con el gobernador Gerardo Morales. Lo felicité personalmente por la presidencia de la UCR. Hablamos del valor de mantener siempre la unidad, ante todo. Estamos convencidos que a pesar del amargo presente, al país le aguarda un futuro esperanzador. pic.twitter.com/lC6yvDy5dk — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 18, 2021

Poco después, Morales también hizo un posteo alusivo en el que sostuvo: “Tuvimos una excelente reunión con Mauricio Macri, con quien coincidimos en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer Juntos por el Cambio”.

Y cerró: “Vamos a trabajar en un plan serio que tenga como premisa el desarrollo productivo y económico de todas las provincias argentinas”.

Tuvimos una excelente reunión con @mauriciomacri con quien coincidimos en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer @juntoscambioar.



Vamos a trabajar en un plan serio que tenga como premisa el desarrollo productivo y económico de todas las provincias argentinas. pic.twitter.com/hgyt4SauDc — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 18, 2021

El encuentro entre Macri y Morales tuvo lugar después de que el gobernador de Jujuy fuera elegido ayer por unanimidad como el nuevo presidente del partido centenario. La votación se dio en el marco de una jornada cargada de negociaciones que terminó con el cierre de una lista de unidad con el sector que lidera el senador nacional Martín Lousteau, quien fue designado como vicepresidente segundo del comité nacional de la fuerza.

El acuerdo entre las partes llegó luego de la fractura del bloque radical la semana pasada tras la fallida negociación por el reparto de cargos. “No seríamos demócratas ni militantes de la UCR si no tuviéramos diferencias. La capacidad de diálogo nos permitió lograr consensos”, enfatizó Morales, quien se abrazó con Lousteau antes de subir al escenario y bromeó: “Pensaron que iban a volar sillas en este plenario”.

En el mismo tono en el que hoy se expresaron tanto él como Macri, el mandatario jujeño convocó a la unidad de Juntos por el Cambio y ratificó que pretende que un candidato presidencial del radicalismo llegue al poder en 2023. “Tenemos que trabajar en un plan de gobierno para ofrecerles a los argentinos”, resaltó pese a reconocer que existen diferencias ideológicas con socios de la coalición opositora.

En relación con el último punto, Morales dijo esta mañana en Radio Mitre: “No podemos seguir enfrascados en peleas que no le importan a la gente, porque a la gente le importa qué hace Juntos por el Cambio. Hoy me reúno con Macri, hablé con Pato [Bullrich] y me voy a reunir con Lilita [Carrió], también con [Miguel Ángel] Pichetto y con [Horacio Rodríguez] Larreta”. Aunque apuntó: “Con Larreta tenemos que dejar en claro algunas cositas hacia adentro. No me gusta mucho que nos caminen el patio trasero”.

En el plenario de ayer, en tanto, Lousteau dijo: “Soy un afiliado nuevo; mi afiliación fue producto de una elección ideológica, histórica y filosófica que contempla la emoción y la razón, y lo hice después de representar al partido en las PASO”.

Luego agregó: “Tenemos que hacer un radicalismo tan fuerte que tenga más de tres gobernadores, un presidente radical e intendentes a lo largo y ancho del país para así llevar adelante nuestra propuesta”.