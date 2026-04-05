Juliana Awada y una Pascua diferente: así pasó el día con Antonia en una paradisíaca isla en el sur de Francia

Si bien el domingo de Pascua llegó con un día nublado a Buenos Aires, Juliana Awada lo disfrutó a puro sol. La empresaria eligió un destino paradisíaco fuera del país para celebrar esta festividad junto a su hija Antonia, producto de su matrimonio con Mauricio Macri. A sus 52 años, en medio de un momento personal atravesado por su reciente separación del expresidente, la modelo viajó a una exclusiva isla del sur de Francia, desde donde compartió distintas imágenes íntimas de la celebración.

La empresaria eligió un destino paradisíaco para festejar la Pascua (Foto: @juliana.awada)

A través de sus historias de Instagram, red social donde cosecha más de 2 millones de seguidores, Juliana mostró imágenes de su domingo familiar junto a su hija. “Anto”, escribió junto a un emoji de corazón en una foto que se la ve abrazando a la joven de 14 años. Ambas están rodeadas de palmeras y vegetación en un exclusivo hotel de la costa azul.

Juliana junto a Antonia, hija de su relación con Mauricio Macri (Foto: @juliana.awada)

El pasado 3 de abril, Awada decidió iniciar su día de cumpleaños acompañada por sus hijas, Valentina Barbier —hija del empresario Bruno Barbier— y Antonia. Ahora, solo con una de ellas, sigue de viaje disfrutando de unos días de relax en suelo francés. En otra de las imágenes que compartió se la pudo ver con look de playa, vestida de blanco y llevando un bolso de mimbre.

Juliana con todo su estilo disfrutando de un viaje relajante (Foto: @juliana.awada)

Luego mostró en sus historias perlitas del exclusivo hotel donde se está hospedando junto a su hija. Si bien evitó dar precisiones sobre el nombre del establecimiento, se pudo apreciar que estaba cerca de la costa del mar Mediterráneo, en un lugar con lujosos camastros y otros amenities.

El exclusivo hotel donde se hospeda la ex primera dama (Foto: @juliana.awada)

Por último, Awada le deseó “felices Pascuas” a sus seguidores en las redes sociales con una foto de una pequeña capilla que estaba en su destino de viaje. Así, mostró todos los detalles de su festejo íntimo con su hija y dejó ver su costado más tradicional con la asistencia a una iglesia.

Juliana celebra el domingo de Pascua (Foto: @juliana.awada)

¿Cuándo se separaron Juliana Awada y Mauricio Macri?

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación en enero de 2026, luego de más de 15 años de relación y tras atravesar una crisis que inició a fines de 2024. La decisión fue tomada de común acuerdo, después de un período de reflexión que se extendió durante el último año.

Según trascendió, la ruptura ya estaba definida antes de las fiestas de Fin de Año; sin embargo, ambos optaron por compartir Navidad y Año Nuevo en familia, para priorizar el bienestar de su hija Antonia y mantener un perfil bajo hasta que la noticia se hizo pública.

A partir de este cierre en sus vidas amorosas, ambos decidieron seguir adelante con sus obligaciones. En particular, Juliana Awada se mostró ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram en compañía de sus amigos más íntimos, durante viajes a la Patagonia, mientras diseñaba las temporadas de sus empresas textiles de cara al otoño-invierno y en tiempo de calidad con su hija mayor en Madrid.