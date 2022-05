Mauricio Macri: “Hubiera sido difícil gobernar en pandemia con la irracionalidad del kirchnerismo”

En una charla en vivo, por Twitter, Mauricio Macri se convirtió en el primer exmandatario en conversar este jueves con un grupo de tuiteros a través de la red social. Lo hizo a través de Espacio Republicano, una organización que ya había convocado con anterioridad a distintas figuras de la oposición. Consultado sobre qué hubiera pasado en caso de que hubiera triunfado en 2019, el fundador de PRO contó qué hubiera buscado “empoderar a los argentinos” en medio de la pandemia.

Mediante Twitter Spaces, el segmento para transmisiones en vivo, Macri criticó al kirchnerismo y aseguró que no le hubiera sido fácil en medio de la crisis del coronavirus. “Siempre tuvieron una oposición destructiva, todo el tiempo agitando el helicóptero, las 14 toneladas de piedra, no quiero pensar lo que hubiera sido administrar semejante crisis”, sostuvo. De todas maneras, plasmó cuál hubiera sido su impronta: “Hubiera confiando en los argentinos y no hubiera levantado el dedito acusador”, sostuvo.

En una revisión sobre la relación con los gobernadores, Macri manifestó “reparos” y sostuvo que debería haber otra mirada en caso de un “segundo tiempo”. Destacó que se retiró del Gobierno habiéndole “cumplido a los gobernadores, a los intendentes, con todas las deudas que había acumulado del kirchnerismo”. De hecho, destacó las medidas de su gestión y resaltó que “la mayoría de los gobernadores dejaron de tener déficit”.

Esta noche a partir de las 22hs, en una edición especial e histórica de #EspacioRepublicano, conversará con nosotros el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri @mauriciomacri. Convocamos a toda la comunidad de twitter a ser parte del mismo. ¡Los esperamos! pic.twitter.com/QmyAYEcBmo — Espacio Republicano (@EspacioRep) May 26, 2022

No obstante, se quejó luego de la falta de apoyo. “A la hora de poner el hombro para explicar la reforma, llevar a cabo las reformas profundas necesitaba la Argentina. Colaboraron poco y nada”. Y añadió: “También es un aprendizaje para el segundo tiempo”.

Consultado sobre el rol de la Iglesia, criticó a un sector. “Hubo una parte de la Iglesia, que jugó mal con la ‘Mesa del Hambre”, afirmó. “Creo que la mayoría de la institución valoraba esta estructura sana que habíamos traído después de tanta oscuridad, aún sin entender el cambio económico que proponíamos”, analizó. Además, indicó que no volvió a hablar con el Papa Francisco una vez que cumplió su mandato.

La conversación tuvo momentos de distensión. Macri celebró en medio de la transmisión un gol de Boca contra Deportivo Cali en la primera fase de la Copa Libertadores. También hubo otro episodio en el que le habló a su hija. “Ya voy, Antonia”, se le escuchó decir en otro de los tramos de la charla que duró más de 20 minutos y en la que recibió preguntas de distintos integrantes de Espacio Republicano.

En desarrollo