Tras la acusación de Romina Gaetani, Mercedes Funes publicó una foto con Facundo Arana que no dejó dudas

De la noche a la mañana Facundo Arana se encontró en el ojo de la tormenta luego de que Romina Gaetani lo acusara públicamente de “actitudes violentas y agresiones”. Los actores fueron pareja en Noche y día (eltrece) y todo parecía indicar que había buena onda entre ellos . Sin embargo, ahora, ocho años después, la actriz reveló polémicos detalles de la relación entre ellos. El escándalo estalló y varias figuras del espectáculos se pronunciaron al respecto. La última en sumarse fue Mercedes Funes quien se refirió a su vínculo con el actor.

El viernes por la noche Romina Gaetani estuvo invitada a LAM, el programa de América. A partir de un video donde se repasaron varios de sus personajes en la pantalla chica, la actriz se refirió a su relación con algunos de los actores de los que fue pareja en la ficción, entre ellos Luciano Castro, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Sin embargo, cuando llegó el turno de hablar sobre Facundo Arana tuvo unas palabras que tomaron por sorpresa al público.

En diálogo con Ángel De Britto, Romina Gaetani acusó a Facundo Arana de agresiones y malos tratos Instagram

Tras las fuertes acusaciones de violencia y maltrato, se dividieron las aguas y varias figuras decidieron elegir un bando. Maju Lozano contó la mala experiencia que tuvo con el actor tras una entrevista que la hizo a Isabel Macedo, quien mantuvo una relación sentimental con él. Sin embargo, hasta el momento, fueron más las personas que se pronunciaron a favor de Facundo Arana. La última en sumarse fue Mercedes Funes quien le dedicó un sentido mensaje.

El mensaje de Mercedes Funes a Facundo Arana tras las acusaciones de Gaetani (Foto: Instagram @memefunes)

La protagonista de El primero de nosotros (Telefé) compartió en sus historias una imagen con Arana, donde se los ve con amplias sonrisas en el rostro mientras bailaban durante la boda de ella con Cecilio Flematti en 2019. La actriz decidió dedicarle a su amigo un sentido mensaje en medio del escándalo: “Esta foto te refleja perro. Siempre estás ahí en los momentos importantes, dando lo mejor de vos”. Y finalizó la publicación con un “Te quiero”.

El mensaje de Connie Ansaldi tras el escándalo entre Romina Gaetani y Facundo Arana

La actriz de ATAV (eltrece) no fue la única que se pronunció a favor del protagonista de Padre Coraje. A través de una publicación en Instagram, Connie Ansaldi salió a bancarlo y se refirió a los 20 años de amistad que los unen. “A mí no me van a contar cómo sos ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón (...) Es un orgullo para mí publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos que sos mi amigo. Y que te quiero mucho”.

Por su parte Sabrina Garciarena también tomó partido y reafirmó los dichos de la periodista con un comentario en la publicación. “Claro que sí. Te quiero amigo”, escribió la actriz de Los ricos no piden permiso (eltrece). Además, Mariana Genesio Peña, una de las últimas personas que compartió un proyecto laboral con él, también tuvo algo que decir. “Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí (...)”, escribió en un posteo acompañado por imágenes del rodaje de Pequeñas Victorias (Telefe).

El contundente mensaje de Connie Ansaldi a Facundo Arana tras 20 años de amistad y la respuesta de Sabrina Garciarena (Foto: Instagram @connieansaldi)

Por último finalizó la publicación con detalles sobre la personalidad del actor: “El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona”.