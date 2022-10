Mauricio Macri le respondió a Hugo Moyano y lo acusó de desarrollar “un poder mafioso que atropella a las empresas”

escuchar

Minutos después de que Hugo Moyano tildara a Mauricio Macri de “descerebrado” y lo criticara por su situación judicial, el expresidente salió al cruce del líder de Camioneros. En una entrevista radial, lo acusó de desarrollar “un poder mafioso que atropella a las empresas” y explicó por qué, a su criterio, personas como él no pueden formar parte de la Argentina que propone Juntos por el Cambio (JxC).

Consultado en Radio Rivadavia sobre las declaraciones de Moyano, Macri manifestó: “Le contesto lo que ya he dicho, que no hay hay futuro en una Argentina donde Moyano hace lo que quiere. Moyano ha desarrollado un poder mafioso en el cual atropella a las empresas de logística, encarece todo el trabajo del transporte con beneficios para su gremio, para su familia, y todo eso termina en que todos los productos que compramos y pagamos todos los argentinos salen más caros, porque él está en el medio y no acepta trabajar dentro de la ley y tratar de ser competitivo”.

Tras ello, remarcó que la actitud de líder de Camioneros representa un “daño enorme para la Argentina” y agregó: “Yo lo hablé con él, que recordemos que en un momento dado en la campaña hasta casi apoyó nuestra propuesta. Pero yo le dije: ‘Mirá Hugo que la Argentina necesita ir hacia la productividad y la competetitividad, lo que significa que cada argentino tiene que hacer su trabajo por el menor costo posible, porque eso hace que podamos venderle al mundo, dar empleo y crecer. Vos no podés seguir cobrándole a cada uno lo que a vos se te ocurra’. Y ese tipo de situación, que se repite en muchos otros casos, hace que la Argentina sea un país en el cual nadie quiere invertir”.

Así las cosas, Macri concluyó que la Argentina necesita fomentar valores como la “sensatez” y la previsibilidad para recuperar la confianza del mundo. “Nosotros necesitamos generar empleo; para eso necesitamos inversión y para eso hace falta confianza. La sensatez es ser un país que está dentro de la ley y Moyano vive fuera de la ley; y no es el único, como sucede con los mapuches que no son mapuches o los jueces laborales que funden empresas con sentencias confiscatorias”, indicó.

En ese contexto, al expresidente le preguntaron quién está en mejores condiciones para enfrentar a alguien como Moyano desde el poder, si la titular de Pro, Patricia Bullrich, o el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a lo que contestó: “Los dos. El que quiera ser presidente de la Argentina tiene que enfrentar a todos aquellos que están fuera de la ley. La gente elegirá quién crea que está mejor parado para hcaerlo, pero yo creo que es un eje de los que marcan el futuro de la Argentina: o volvemos a ser un país dentro de la ley o no tenemos futuro. No hay manera de que alguien venga a invertir en una Argentina donde la ley no existe”.

Noticia en desarrollo

