Mauricio Macri opinó del noviazgo de Horacio Rodríguez Larreta con Milagros Maylin y reveló el consejo que le dio cuando se separó de Bárbara Diez

Días atrás, Horacio Rodríguez Larreta contó en una entrevista con Luis Novaresio para LN+ que volvió a encontrar el amor. “Me enamoré y estoy muy feliz”, sostuvo. La mujer en cuestión es Milagros Maylin, tiene 36 años y trabaja como secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahora, una figura importante se metió en el tema: Mauricio Macri. Dio su opinión sobre el noviazgo y reveló cuál fue el consejo que le dio al Jefe de Gobierno porteño cuando le anunció que se separaba de Bárbara Diez, su esposa durante casi 20 años y madre de sus hijas.

En diciembre de 2020, Rodríguez Larreta anunció su separación de Bárbara Diez, su esposa durante casi dos décadas y madre de sus dos hijas. Recientemente, durante su paso por el ciclo +Entrevistas, contó que está nuevamente enamorado. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda”, resaltó y aseguró que está “muy feliz”.

Durante una entrevista con Luis Novaresio para LN+, Larreta confirmó que está en pareja con Milagros Maylin (Foto: Archivo / Instagram @milagros_maylin)

Ahora, el expresidente de la Nación dio su opinión sobre la nueva pareja del hombre a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Macri estuvo como invitado en Solo una vuelta más (TN) y, entre los varios temas que trató, hizo una mención especial a la relación sentimental que se formó en el seno de la política. “Me alegra que esté enamorado y que lo sienta y que lo exprese”, aseguró y agregó: “Siempre he apostado al amor”.

En esta misma línea, recordó cuál fue el contundente consejo que le dio a Larreta respecto al tema, con una mención de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Se lo dije a él, el día que me anunció que se separaba de Bárbara Diez: ‘Lo único que te puedo decir es que ir a la Quinta de Olivos es un salto cuántico respecto a la jefatura de gobierno’”.

Mauricio Macri habló sobre el nuevo noviazgo de Horacio Rodríguez Larreta

Ante esto, Macri, reflexionó sobre su propia vivencia. “Para mí fue la experiencia más dura que viví en mi vida, y si la sobreviví fue por el enorme amor familiar, empezando por mi mujer, mis hijos y mis amigos”. A su vez, destacó, que si uno aspira a llegar a ese lugar, no puede ir solo, ya que las noches “son muy largas y uno tiene que estar bien en lo personal, bien contenido y equilibrado. El rol de la familia es fundamental”.

Para cerrar el tema, aconsejó que quienes quieran “emprender tareas de liderazgo, que tienen que estar bien parados desde el punto de vista afectivo, porque si no es muy difícil”. A su vez, y en vísperas de las elecciones de 2023, le preguntaron si podría ser la de Larreta y Maylin una pareja presidencial. “Él ya ha demostrado que tiene vocación y que quiere competir en las PASO que viene y yo noto una evolución, así como la noto en Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal”, destacó.

Cuál es la pasión que tienen en común Horacio Rodríguez Larreta y su pareja Milagros Maylin

Desde que se conoció la noticia de que Horacio Rodríguez Larreta está en pareja con Milagros Maylin, comenzaron a salir a la luz nuevos detalles del vínculo. Si bien el amor nació en medio de la política, esta no es lo único que tienen en común. Ambos comparten el amor por una misma camiseta que llevan fuertemente amarrada al pecho. ¿Cuál? La de Racing Club.

La nueva pareja comparte su amor por el club de Avellaneda (Foto: Racing Club / Instagram @milagros_maylin)

Tanto Maylin como Larreta son fanáticos de “La Academia” y comparten la pasión por alentar a su equipo cada vez que pueden. La licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral tiene en su cuenta de Instagram una historia destacada a la que tituló “Racing Club Arg”, donde compartió varias imágenes en la cancha. Por su parte, el jefe de gobierno visitó la sede del club de Avellaneda en Villa del Parque y pasó con la camiseta número diez, que tenía estampado su nombre.

