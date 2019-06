Macri elogió a su flamante precandidato a vicepresidente Crédito: Presidencia

Mauricio Macri brindó su primer discurso oral desde el anuncio de la fórmula oficial que integrará junto al senador peronista Miguel Pichetto en las elecciones , confirmada ayer por Twitter. Lo hizo desde el Precoloquio de IDEA, que se realizó en Neuquén.

Macri reveló que viajó a la capital neuquina junto a Pichetto y que en el avión mantuvieron "la charla más larga de la breve historia de los últimos tres años y medio". "En estos años tan disruptivos en la historia de la Argentina, encontré a una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria", sostuvo Macri sobre el senador peronista.

Poco antes había hablado su flamante precandidato a vice , quien dijo que "el mejor activo que tiene el Gobierno es el Presidente".

Macri encabezó la ceremonia de cierre del evento, que se celebra todos los años para discutir propuestas de desarrollo, con la participación de los distintos sectores de la Argentina. "[Pichetto] siente profundamente su compromiso con la Nación, con la gobernabilidad, más que en relación a su persona o su partido. Y esto es un valor muy importante. Lamentablemente, durante muchos años los argentinos arrastramos la obsesión por el atajo, que no nos llevó a ningún lado", siguió Macri.

"Con Pichetto hubo muchos debates. Él, con mucha sinceridad, apoyó definiciones complejas que llevamos a cabo, aún frente a la crítica de una enorme parte de su partido. Y eso es algo que debe generar respeto y admiración de todos los argentinos", agregó. Y finalizó: "Estoy muy contento de que me haya dicho que sí. Me acompaña un patriota, que quiere lo mejor para los argentinos".

"Evitar el atajo"

Los elogios de Macri llegaron al final del discurso, que principalmente se refirió al desarrollo de los yacimientos de Vaca Muerta. Este año, el Precoloquio se celebró por primera vez en la capital de Neuquén y los debates se centraron en las políticas de Estado para el desarrollo de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos.

"Cuando me plantearon la idea de hacer el Precoloquio acá, dije que era una genialidad", dijo Macri al comienzo de su alocución. "Hay que entender que tenemos que tener constancia y humildad, no cansarnos de hacer las cosas que funcionan. Si algo funciona hay que profundizarlo. Y hay que tener la humildad de entender que no somos especiales. Somos muy buenos, y podemos hacer las cosas muy bien", agregó.

Macri durante la charla en el Precoloquio de IDEA Crédito: Presidencia

"Tenemos que seguir profundizando esto que hemos hecho tan bien con [el gobernador] Omar Gutiérrez. Nada funciona si el privado que hace las cosas bien pero tiene que llevar la mochila del Estado, y viceversa", dijo.

"El combo es el trabajo en equipo entre el capital y el trabajo, donde todos se tienen que comprometer y cumplir", expresó.

Y siguió: "Esperemos que realmente Vaca Muerta tome una velocidad distinta, siempre lo más difícil es poner la rueda en marcha. Pero para pegar el salto hay que trabajar en equipo. El futuro es ilimitado", agregó.

"Tenemos que resolver cosas. Si en la Argentina hacemos las cosas bien, podemos pasar del paradigma, no sólo de sustituir, sino de abastecer al mundo de energía. Eso sería un cambio muy profundo", expresó.

"La Argentina, con la mala política energética del kirchnerismo destruyó el modelo energético, y con ello decenas de miles de puestos de trabajo. Esto necesitamos hacerlo de forma programada y regular. Nadie sabe dónde se agota Vaca Muerta", añadió.

"Con claridad, para fin de año vamos a entrar en la etapa de ser exportadores regulares de petróleo liviano. Obvio que necesitamos la infraestructura para acompañar", dijo.

"Pero para el gas, necesitamos inversiones muy grandes. Y necesitamos dar previsibilidad. Ahí sí tenemos que ponernos a prueba, de ir al Congreso para hacer una ley sobre el tema y hacer compromisos de contratos a largo plazo".