Santilli intensifica la negociación con los gobernadores por la reforma laboral

CÓRDOBA.− En las reuniones que lleva realizadas con los gobernadores para conseguir consenso para la aprobación de la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, ratificó que será difícil conseguir los votos necesarios si la baja del impuesto a las Ganancias para empresas se mantiene en el proyecto. Ya planteó ese obstáculo en el Ministerio de Economía.

La pérdida para las provincias se produce a través de sus ingresos coparticipables (entre $1,2 billones y $1,7 billones, según cálculos de los gobernadores) y concentrado en un año. La intención del oficialismo nacional es lograr un “apoyo amplio” para la iniciativa y esa posibilidad, tal como están las cosas, se complica.

Entre los gobernadores ya circulan algunos documentos con estimaciones de la pérdida de recursos que tendrían de salir la ley sin cambios. Por ejemplo, una provincia chica, como Corrientes, dejaría de percibir unos $5000 millones mensuales mientras que una grande, como Buenos Aires, perdería unos $30.000 millones al mes; en los casos de Córdoba y Santa Fe, el monto estimado es de unos $12.000 millones.

Además de informes de consultoras como el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), están los realizados por el diputado nacional Guillermo Michel y por el senador nacional Jorge Capitanich, también sobre los números del presupuesto 2026 aprobado por el Congreso. Los diputados nacionales peronistas de Entre Ríos, entre los que está Michel, pidieron una reunión por el tema con el gobernador Rogelio Frigerio.

Santilli se mantiene como el único interlocutor designado por la Casa Rosada para negociar con los gobernadores. Salió fortalecido por la aprobación del presupuesto, pero en Interior reconocieron a LA NACION que esta vez la pelea es más dura porque los mandatarios defienden sus recursos.

El ministro ha hecho saber de esta situación tanto a la mesa política libertaria −el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la titular de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo− como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Luis Caputo, quien participó el viernes de la reunión de la mesa.

La intención del oficialismo es tratar el proyecto el 11 de febrero en el Senado.

“La mayoría de los gobernadores tiene un criterio reformista, quieren que en el país haya más trabajo formal, esperan que la economía siga creciendo este año −describe una fuente de Interior a este diario−, pero hay que seguir trabajando el artículo 191 del proyecto”. La referencia es al artículo que reduce las alícuotas de Ganancias a empresas generando una menor recaudación y, por ende, una baja en la coparticipación.

Hasta ahora, Santilli se reunió con los mandatarios aliados electorales del oficialismo Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) y con el sanjuanino Marcelo Orrego, cuyos legisladores acompañaron la mayoría de los proyectos libertarios en el Congreso. Los tres manifestaron su apoyo al proyecto de reforma. También estuvo con Ignacio Torres (Provincias Unidas−Chubut).

Hoy fue el turno del salteño Gustavo Sáenz, a quien visitó en Salta. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, dijo el ministro tras el encuentro en la casa de Gobierno.

Por su parte, Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias. Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Santilli continuará el miércoles su periplo por Neuquén para verse con el gobernador Rolando Figueroa y el jueves estará con Frigerio en Entre Ríos. El encuentro con Sergio Ziliotto (PJ-La Pampa) se postergó.

Después de cada encuentro, Santilli plantea que no cree que algún gobernador “pueda estar en contra de una reforma laboral” y subraya que avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”. Nunca habla de los planteos que recibe por el impacto de la baja de Ganancias en la coparticipación, aunque es el tema que también a él lo preocupa.

Por el momento, en la agenda del exdirigente de Pro no están previstas reuniones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Los legisladores nacionales que responden a estos mandatarios −parte del bloque de Provincias Unidas− todavía no tienen una decisión tomada respecto a la reforma laboral. Los cordobeses (a los que se sumará el exgobernador Juan Schiaretti, quien ya tiene el alta médica) son críticos con la pérdida de fondos y los de Pullaro, a ese punto, le suman el cuestionamiento abierto al Fondo de Asistencia Laboral.

En el caso de Tucumán −Osvaldo Jaldo está de vacaciones− fue el ministro de Economía, Daniel Abad, quien manifestó la preocupación por la pérdida de fondos y apuntó que en los próximos días haría gestiones ante Nación por el tema. El gobernador, aliado de los libertarios en muchos temas en el Congreso, había adelantado su opinión favorable a una modernización laboral.

Al tercer trimestre de 2025, según un análisis de Politikon Chaco, las provincias registran una expansión de los ingresos del 2,7% real interanual; mientras que el gasto total creció 11,3% real interanual. Con todo, el período cerró con un superávit primario del 2% de los ingresos totales mientras que el financiero fue del 0,2% de los ingresos totales.

Aunque conservaron los superávits, la reducción fue fuerte: en igual período de 2024, el primario representó el 9,8% de los ingresos y el financiero el 7,8%. Es decir, hay un deterioro en el desempeño fiscal.