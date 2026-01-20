El Gobierno expresó sus condolencias a España por el accidente ferroviario en el que murieron 40 personas

El gobierno argentino expresó sus condolencias a España por el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Córdoba, donde un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 40 personas muertas y más de 150 heridos. El mensaje oficial se difundió un día después del siniestro a través de la cuenta de X de la Cancillería Argentina, que transmitió un pronunciamiento institucional en nombre del Estado nacional.

“La República Argentina expresa su más profunda solidaridad al Reino de España y su pueblo ante el trágico accidente ferroviario ocurrido el día de ayer en el municipio de Córdoba”, señaló el texto difundido por la Cancillería. En el mismo mensaje, el Gobierno argentino expresó que “lamenta profundamente las víctimas fatales y acompaña con pesar a sus familias y seres queridos en este difícil momento”, según el comunicado oficial publicado en redes sociales. En tanto, ningún funcionario del Gabinete nacional realizó declaraciones públicas individuales sobre el hecho, tampoco el Presidente.

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) January 19, 2026

La relación entre el gobierno de Javier Milei y el de su par, Pedro Sánchez, está marcada desde el comienzo por episodios de tensión. En mayo de 2024, la Cancillería española llamó a consulta a su embajadora en Buenos Aires luego de declaraciones del Presidente argentino contra la esposa de Sánchez.

Esa crisis diplomática incluyó cruces públicos entre ambos mandatarios. Pese a eso, meses después, en octubre de ese año, el gobierno español designó a un nuevo embajador en la Argentina, en un gesto que se podría interpretar como el cierre formal de ese conflicto.

En Adamuz, una de las formaciones descarrilló y chocó contra otra que avanzaba en sentido contrario (Finbarr O’Reilly/The New York Times) FINBARR O'REILLY - NYTNS

El accidente ferroviario ocurrió cuando un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. Tras salirse de la vía, la formación se cruzó de carril e impactó contra otro tren de alta velocidad de la empresa estatal Renfe, que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva. El choque se produjo a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.

Como consecuencia del impacto, ambas formaciones descarrilaron y se registraron al menos 40 víctimas fatales, entre ellas el maquinista, además de 152 personas heridas. Según informaron las autoridades españolas, unas 30 permanecen internadas en estado grave. En el episodio se vieron involucradas 484 personas que viajaban en los dos trenes.