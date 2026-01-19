Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (3)
¿Negociación impensada? El PJ buscará la reelección indefinida de los intendentes y LLA la Boleta Única de Papel en la Provincia
El peronismo y La Libertad Avanzan se anotan posibles metas vinculadas a cambios electorales en sus agendas de 2026. En un año sin elecciones, las fuerzas políticas antagónicas analizan modificaciones en diferentes aspectos. El justicialismo tiene vigente un pedido de los intendentes al gobernador Axel Kicillof para rehabilitar las reelecciones indefinidas; los libertarios, en tanto, impulsan la aplicación de la Boleta Única de Papel en la provincia.
El pedido de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes de la provincia se reeditó el miércoles, en una reunión de Kicillof con jefes comunales y legisladores de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, en el Villa Gesell Golf Club. Según una fuente al tanto de lo que se conversó en esa primera cumbre del año del kicillofismo, se estableció “hablar con los legisladores para que se trate la reelección” y “el gobernador asumió el compromiso de impulsar el tema”. Entre otros intendentes, estaba allí Fernando Espinoza, de La Matanza, junto a Fabián Cagliardi, de Berisso, el actual diputado provincial Mariano Cascallares y jefes comunales de la región en la que se desarrolló el encuentro, como Gustavo Barrera (Villa Gesell) o Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), entre otros.
El Gobierno refuerza el carry trade para anclar el dólar y la inflación, con un costo en la actividad
El Gobierno volvió a apostar al carry trade como principal herramienta para contener el dólar y la inflación, aun a costa de un mayor enfriamiento de la actividad económica. La combinación de tasas de interés reales muy elevadas, un mercado de pesos cada vez más seco y un tipo de cambio contenido configura un esquema que premia la colocación en instrumentos en moneda local y desalienta la dolarización, pero que también tensiona el crédito y la recuperación económica.
El carry trade es una estrategia financiera que consiste en aprovechar tasas de interés altas en moneda local mientras el tipo de cambio se mantiene estable, una combinación que vuelve atractivas las colocaciones en pesos frente a las que están en moneda dura y que hoy reaparece como uno de los pilares del esquema oficial. Esta política fue aplicada en reiteradas ocasiones en el pasado.
El endurecimiento monetario se dio en un contexto en el que diciembre confirmó la interrupción del proceso de baja de la inflación. Con casi siete meses ininterrumpidos de aceleración, el dato contrastó con el balance que el presidente Javier Milei pudo mostrar sobre 2025, cuando el IPC acumuló el nivel más bajo en ocho años, según resaltaron la semana pasada distintas consultoras. Para Portfolio Personal Inversiones (PPI), “la trayectoria hacia una menor inflación continuará, aunque a un ritmo más lento”, una advertencia que obliga a sostener anclas nominales más exigentes.
Milei parte a Davos: hará su discurso el mismo día que Donald Trump, su principal apoyo a escala global
DAVOS, Suiza.- Nadie sabe si habrá un encuentro formal entre ambos aunque, interviniendo el mismo día —el miércoles, uno inmediatamente después del otro— en el Foro Económico Mundial de Davos (WEF), es casi imposible que Javier Milei y Donald Trump no posen al menos juntos para una foto. Con diferente potencia, pero en consonancia evidente, la presencia de ambos líderes en Suiza representa para muchos un símbolo de la anti-globalización en busca de un nuevo orden mundial.
El Foro de Davos, tradicionalmente lugar de encuentro de las élites económicas y políticas que promueven el multilateralismo y el libre comercio, será este año el escenario de una ofensiva ideológica sin precedentes. Dos personalidades encarnarán particularmente esa ruptura: el presidente argentino y su homólogo estadounidense, ambos portadores de un discurso radicalmente opuesto a los valores europeos de cooperación, diversidad e intervencionismo estatal.
Seguí leyendo
Rumbo a Davos. Milei hará su intervención el mismo día que Trump, su principal apoyo a escala global
Advertencia iraní. El régimen dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds
“No es bonanza, es entrega”. Cruce entre Sturzenegger y Pichetto por la política de apertura comercial
- 1
Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
- 2
AFAGate: el capítulo internacional se debate entre tres jueces
- 3
Un acuerdo histórico, que el mundo necesita más que nunca
- 4
Debido a las restricciones, Cristina Kirchner reduce su actividad política y prioriza las visitas de familiares