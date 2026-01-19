Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El peronismo y La Libertad Avanzan se anotan posibles metas vinculadas a cambios electorales en sus agendas de 2026. En un año sin elecciones, las fuerzas políticas antagónicas analizan modificaciones en diferentes aspectos. El justicialismo tiene vigente un pedido de los intendentes al gobernador Axel Kicillof para rehabilitar las reelecciones indefinidas; los libertarios, en tanto, impulsan la aplicación de la Boleta Única de Papel en la provincia.

El pedido de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes de la provincia se reeditó el miércoles, en una reunión de Kicillof con jefes comunales y legisladores de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, en el Villa Gesell Golf Club. Según una fuente al tanto de lo que se conversó en esa primera cumbre del año del kicillofismo, se estableció “hablar con los legisladores para que se trate la reelección” y “el gobernador asumió el compromiso de impulsar el tema”. Entre otros intendentes, estaba allí Fernando Espinoza, de La Matanza, junto a Fabián Cagliardi, de Berisso, el actual diputado provincial Mariano Cascallares y jefes comunales de la región en la que se desarrolló el encuentro, como Gustavo Barrera (Villa Gesell) o Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), entre otros.