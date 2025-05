Mauricio Macri reconoció la derrota y habló sobre la posibilidad de acordar con LLA: “Sin ningún tipo de respeto no se puede”

Mauricio Macri reconoció este domingo por la noche la derrota del Pro en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza, en la lista encabezada por Manuel Adorni, se impuso con claridad. “Este resultado da para reflexionar mucho”, expresó el expresidente.

Sobre la invitación de Manuel Adorni que convocó a los diferentes partidos que quieran sumarse a las ideas de la libertad, el expresidente dijo: “Sin ningún tipo de respeto no se puede. Si hay otra forma de dialogar... nosotros estamos”.

Consultado respecto a si se había comunicado con el presidente tras conocerse los resultados, Macri señaló: “No le mandé mensaje a Milei. No sé si le voy a mandar, estoy en etapa de reflexión”. En ese sentido, también indicó que “si hay respeto nosotros estamos dispuestos a ver hacia dónde vamos, pero tomémonos una semana”.

Según Macri, el escenario habría sido distinto si se hubiera concretado una alianza con La Libertad Avanza. “Si hubiésemos ido en un acuerdo, estaríamos festejando un resultado de 50 a 28”, sostuvo.

También se refirió respecto de la convivencia entre el partido al cual pertenece y el liderado por el presidente. “A veces siento que la mejor manera para que la Argentina esté fuera de peligro -no lo he logrado convencer a Javier Milei de esto durante las famosas milanesas- es que la alternativa de LLA sea el Pro. De ser así, la Argentina no tendría ningún problema", sostuvo.

“El problema fue el que tuvimos nosotros: que la alternativa era el kirchnerismo, que frena la inversión y la confianza”, agregó. En esa línea, valoró que los dirigentes que permanecen en Pro lo hacen con vocación de sostener valores y un método de trabajo. “Los que estaban regalados, se pasaron. Los que quedan los veo más organizados”, afirmó.

Por otra parte, el expresidente defendió el rol de Pro dentro del esquema político actual: “El país entero reconoce la generosidad que ha tenido el Pro. Las crisis las sortearon gracias a los diputados nuestros diputados y a cambio de nada. Sin especular”.

Macri también denunció supuestas irregularidades en el proceso electoral. “Esta mañana tuvimos que denunciar delitos que se cometieron en la campaña, que nunca había pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Son cosas que hay que analizar con tranquilidad, pero lo importante es que el cambio continúe, que no se discuta más”, dijo.

Por último, destacó que Cristian Ritondo cuenta con mandato para avanzar en la negociación de un frente en la provincia de Buenos Aires. “La realidad es que hoy tenemos que desandar un paso y poder dialogar respetuosamente”, afirmó Macri.

Noticia en desarrollo.