escuchar

El expresidente de la Nación Mauricio Macri respaldó al Gobierno y comparó la situación actual de falta de apoyo por parte de la oposición con lo que sucedió cuando él estaba al frente del Poder Ejecutivo. “Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto”, expresó el exmandatario en su cuenta de X.

“Impide, traba y retrocede”, sostuvo Macri sobre los grupos políticos que no acompañaron el tratamiento de la ley ómnibus en particular, al igual que le sucedió a él, según afirmó. “Pero a no aflojar: la gran mayoría de los argentinos están con el cambio, aunque algunos todavía insistan en desoírlos”, subrayó el fundador de Pro y potencial candidato a volver a dirigir el partido luego de que 20 presidentes provinciales de Pro hayan firmado una carta donde le piden que vuelva a liderar la organización que creó.

Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto. Impide, traba y retrocede. Pero a no aflojar: la gran mayoría de los argentinos están con el… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 7, 2024

La actual titular de Pro y ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en disputa con Macri por el liderazgo del partido, también se pronunció en la misma línea, aunque con más vehemencia, que el exjefe de Estado. “Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo. Hoy quedó claro”, afirmó Bullrich

“Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca. El cambio es sin el sistema político corrompido por el poder y el dinero”, remarcó la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo.



Hoy quedó claro. Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca.



El… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 7, 2024

Vuelta a comisiones

El Ejecutivo de Javier Milei tuvo una dura derrota este martes en la Cámara de Diputados. Varios artículos claves del proyecto de ley ómnibus comenzaron a ser rechazados. Pese al apoyo de Pro, el bloque oficialista no pudo evitar la reprobación a las normas que pretendían una amplia delegación de facultades y atribuciones para instrumentar una fuerte reforma del Estado.

Luego, los libertarios también perdieron en todos los incisos del artículo referido a la Reforma del Estado. El oficialismo, entonces, pidió un cuarto intermedio en sus bancas para intentar reconducir la sesión. Al finalizar el cuarto intermedio, el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, pidió el retorno a comisión de todo el proyecto de ley. Horas más tarde, en LN+ el legislador de La Libertad Avanza justificó: “Volvemos es volver atrás. Pero peor era seguir continuando y tener una ley totalmente negativa”.

El megaproyecto de ley, entonces, volvió a foja cero y deberá volver a ser tratado en las comisiones de la Cámara baja. Atrás quedó la aprobación en general del proyecto, ya que el artículo 155 del reglamento de Diputados establece que, al caerse el tratamiento por parte de la Cámara “se le someterá al tramite ordinario, como si no hubiese recibido sanción alguna”.

LA NACION