Dirigentes de Pro se reunieron hoy en las oficinas que Mauricio Macri tiene en Vicente López en medio de un clima de incertidumbre interna. El encuentro, convocado por el expresidente, estuvo cifrado por el hermetismo en la previa y tuvo dos grandes ausentes: la ministra de seguridad y presidenta del partido, Patricia Bullrich -en abierta tensión con Macri desde que se sumó al nuevo oficialismo- y el exjefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El posicionamiento del bloque Pro frente al nuevo oficialismo en el Congreso fue uno de los ejes del cónclave en el que estuvieron presentes el jefe del bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, ambos diputados nacionales, y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, entre otros.

“Fue una reunión espontánea, que se armó en chats y será una más de muchas que tendremos”, proyectó Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, relativizando el encuentro a la salida de las oficinas ubicadas a pocas cuadras de la residencia de Olivos. “No había nada que definir”, afirmó.

“Fue un encuentro de distintos dirigentes de Pro, donde charlamos sobre el futuro”, agregó Ritondo, en sintonía con Vidal. El diputado negó que la presidencia del partido, a la cual Bullrich renunciará en febrero, fuera parte de los temas que se tocaron en la reunión.

“Somos un bloque responsable”

En un discurso unificado, los referentes amarillos lanzaron duras críticas a la gestión del exministro de Economía Sergio Massa y se mostraron cautos frente a las consultas sobre el acompañamiento legislativo que realizará el Pro, todavía unificado, en el Congreso. “Nosotros somos un partido responsable. Un bloque responsable en el Congreso. Vamos a ver todas las cosas, que todavía no hemos visto. Vamos a acompañar en medidas que entendemos que están bien para la Argentina”, remarcó Ritondo, uno de los nombres que sonaba con fuerza para presidir Diputados, cargo que finalmente ocupó Martín Menem. Ritondo le restó importancia a la ausencia de Bullrich: “Es ministra de Seguridad. Hay cosas más importantes. Seguramente se sumará en la próxima reunión”.

María Eugenia Vidal tras la reunión Pro

“No es todavía un plan económico”, afirmó Vidal sobre las medidas presentadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Hay mucha información que no tenemos, no conocemos el paquete todavía de medidas de que el Poder Ejecutivo va a mandar al congreso. No tenemos toda la información para opinar seriamente todavía”, agregó la exgobernador de la provincia de Buenos Aires.

Además, en el encuentro estuvieron presentes el nuevo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; Jorge Triaca, exsecretario de Trabajo, y Fernando de Andreis, secretario de la Presidencia durante la gestión de Macri. Esta tarde, el bloque Pro mantendrá una reunión para analizar el impacto de las 10 medidas que Caputo anunció ayer, en conjunto con los economistas del espacio Luciano Laspina, Fernandez Molero y Hernán Lacunza.

Las diferencias dentro de Pro surgieron en torno al modo en que la fuerza fundada por el expresidente debía acompañar al nuevo oficialismo. La incorporación de Bullrich al armado libertario volvió a tensar su relación con el expresidente que, a través de un mensaje en su cuenta de X en el cual felicitaba a la excandidata por su nombramiento, se encargó de dejar en claro que el movimiento no obedecía a una decisión del espacio, al igual que la designación de Luis “Toto” Caputo en al frente del ministerio de Economía. “No me someto a MM [Mauricio Macri]”, dejó trascender la ministra de Seguridad en su momento, un mensaje sin opacidades que expuso el recrudecimiento de una relación tirante.

