Mauricio Macri vuelve a Europa con un sabor amargo y un dejo de decepción tras su reencuentro con Milei

Escuchar

Horas después de que asistiera a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, el acuerdo en torno a diez puntos básicos que Javier Milei imagina como un hito de su gestión y las bases para “reconstruir la nación”, Mauricio Macri volvió a pisar un aeropuerto para tomar un vuelo. El expresidente transitaba esta mañana los controles para volver a Europa, después de haber permanecido menos de 48 horas en el país. Cumplió con el pedido de concurrir al acto de la gestión libertaria, pero se fue con un sabor amargo.

En el entorno del expresidente están molestos con las autoridades del Ejecutivo nacional, sobre todo, con Santiago Caputo, el estratega comunicacional y guardián del relato de Milei. Consideran que Macri no tuvo un recibimiento adecuado y que los encargados de organizar el evento no lucieron un “buen comportamiento” con él . Por caso, notaron que las cámaras no enfocaron a Macri durante la cadena nacional. Se quejan de que solo apareció en tomas de planos panorámicos tanto en los momentos en que Milei se acercó a saludarlo como en el instante en que el expresidente ingresó al sector de invitados rodeado por Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli e Ignacio Torres. También hubo reproches por el trato que le propinaron los encargados de Ceremonial y Protocolo. “Ni siquiera le habían reservado una silla”, comenta uno de los escuderos que integraron la comitiva que armó Macri para desembarcar en Tucumán.

Cerca del fundador de Pro no ocultan su decepción por una nueva demostración de destrato del núcleo duro de Milei. Califican de “llamativo” que el Gobierno haya ninguneado a una de las figuras que tuvo el acto -asumen que los gobernadores eran los protagonistas, pero destacan que Macri era el único expresidente con mandato cumplido que estuvo presente- y el titular del principal aliado parlamentario que tuvo el oficialismo para lograr la sanción de la Ley Bases y el pacto fiscal. “Le pidieron que por favor estuviera presente, vuelve de Europa para dar un respaldo institucional y actúan de esta manera”, despotrica uno de los exfuncionarios que rodean a Macri en el llano.

Macri había decidido interrumpir a su agenda en Europa para regresar a la Argentina y asistir a la firma del “Acta de Mayo”, el pacto fundacional que firmó Milei con 18 gobernadores. El jefe de Pro estaba en Londres, donde asistió a un partido del torneo de tenis en Wimbledon y tenía previstas actividades ligadas a la fundación FIFA, cuando recibió llamados de representantes de la Casa Rosada, quienes le solicitaron que estuviera presente en la Casa Histórica de Tucumán para acompañar a Milei .

Mauricio Macri asistió a Tucumán para la firma del Pacto de Mayo Captura de TV

El nexo de los libertarios con Macri fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había activado la semana pasada gestiones reservadas para aplacar la tensión ante el planteo público que hizo el titular de Pro por los fondos de coparticipación para la Ciudad. Tras esas maniobras, el propio Presidente le envió chats a Macri para garantizarse su presencia en Tucumán en la rúbrica de una suerte de hoja de ruta que diseñó para su proyecto de poder. “Le pidieron ‘por favor’ que venga. Y él lo hizo de forma desinteresada, porque Pro iba a estar representado por autoridades parlamentarias y del partido”, se lamentan allegados a Macri.

El expresidente armó un equipo para concurrir a Tucumán. Convocó a Martín Yeza, flamante titular de la Asamblea Partidaria, Santilli y Vidal. A ellos se sumaron los dirigentes con cargos de gestión: Jorge Macri, Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Viajaron juntos en un avión y, con excepción de Torres, regresaron a las tres de la madrugada a Buenos Aires. Así, buscó exhibir fortaleza y sustento político en Pro. A sus adversarios internos les llamó la atención que Yeza y otros dirigentes lo llamaran como “el jefe”.

Malestar y advertencias

Macri estuvo distendido y de buen humor, pese al destrato que recibió por parte de las autoridades de la Casa Rosada en Tucumán y el cansancio por el trajín del periplo. Eso sí: charló con Osvaldo Jaldo, el socio más estrecho de Milei en el PJ, y se sorprendió por la recepción de los tucumanos. “Tenemos que venir a hacer campaña acá, Mauricio” , bromearon los suyos.

Por estas horas tenía previsto volver a Madrid, donde planea abocarse a su rol en la Fundación FIFA. Apenas terminó el acto, publicó un mensaje a través de sus redes sociales con el que buscó ratificar su posicionamiento en el tablero político. Comparte la mirada, la visión y el rumbo que trazó Milei en el plano económico. Pero tiene diferencias en materia institucional o de política exterior. Es aliado, no co-gobierna. Por caso, sus laderos machacan con que el bloque de Pro en el Senado, que conduce Luis Juez, no acompañará el pliego de Ariel Lijo, aunque esperan que haya excepciones: la larretista Guadalupe Tagliaferri.

Quienes rodean a Macri deslizan que ahora el Gobierno no tiene excusas. Ya consiguió las herramientas para instrumentar las reformas y debe exhibir resultados en la gestión. “Fuimos, cumplimos y volvimos”, resume uno de los miembros de la comitiva que acompañó a Macri en Tucumán.

Jaldo recibió a Macri y al jefe porteño en Tucumán X @OsvaldoJaldo

Ahora, esperan que Milei cumpla con su promesa de relanzar la gestión y atienda los reclamos de los fondos de coparticipación para la Ciudad o las deudas con las cajas previsionales. De hecho, eso fue lo que hablaron anoche los diez mandatarios de JxC en una cumbre previa al pacto. Incluso los que hasta ahora se habían plantado en una postura más cooperativa con la Casa Rosada están dispuestos a ponerse en guardia y mostrar capacidad de daño para obtener respuestas o marcarle la cancha a Milei .

Por ejemplo, Gustavo Valdés recibió muestras de solidaridad de sus pares por el intento de un sector de LLA de capitalizar la crisis política que atraviesa la UCR en Corrientes por la desaparición de Loan. Es más: varios mandatarios de JxC concuerdan en que ya no serán amistosos ante las intromisiones de Karina Milei en sus distritos para armar LLA con vistas a 2025. “Deberían atender la gestión, antes de pensar en la boleta”, despotrica un gobernador de JxC, quien promete “cobrarle” a Milei las “macanas” de sus operadores políticos, a quienes tildan de “marcianos”.

Los gobernadores se alistan para cerrarse en sus terruños y “cuidar su rancho”. Esa será la actitud en la “segunda fase” de Milei. Atento al contexto de dificultades y la actitud distante de la Casa Rosada, Macri quiere que las tres gestiones de Pro exhiban resultados para diferenciarse de Milei. Por caso, Torres, uno de los más enemistados con el Presidente, impulsa un proyecto de educación. Ayer le hizo una broma con Milei antes de estampar su firma. Hubo comentarios sobre la ausencia sugestiva de Victoria Villarruel y el protagonismo de Karina Milei.

En la cúpula del macrismo pretenden publicitar desde sus gobiernos las premisas históricas de Pro: calidad institucional, alivio fiscal y un esquema desarrollista “anti-casta”. El expresidente mantiene su idea de organizar un acto de relanzamiento de Pro. Lo postergó por las demoras en la sanción de las reformas económicas y la firma del Pacto de Mayo.

Anoche hubo diálogos informales con el nuevo ministro de Milei: el “coloso” Federico Sturzenegger. Lo notaron entusiasmado con la “ley hojarasca”, pero desinformado sobre las fallas que exhibe la gestión de Milei en temas sensibles. Le bosquejaron un diagnóstico alarmante. “Quieren aumentar la entrada de divisas, pero los camiones no van a poder pasar por las rutas si no hay mantenimiento o se invierte en los puertos. Son cosas básicas”, le advirtieron.

El saludo con Bullrich

La crisis de Pro quedó reflejada en la postal del Pacto de Mayo en Tucumán. Macri estuvo custodiado por sus fieles. En cambio, los laderos de Bullrich quedaron en otro sector. Estuvieron Damián Arabia, Fernando Iglesias o Patricia Vásquez. También la exlarretista Silvia Lospennato, el macrista Hernán Lombardi o Esteban Bullirch. La mayoría de ellos se llevó como un trofeo el saludo de Milei. Son los que sueñan con un interbloque entre Pro y LLA. “Por ahora está difícil”, dicen los macristas. Ayer Cristian Ritondo no asistió por un tema personal. Él es uno de los más sondeados por Caputo.

Tras el feroz enfrentamiento de la semana pasada, Macri y Bullrich se saludaron en Tucumán. El expresidente se sorprendió por el gesto afectuoso de la ministra de Seguridad de Milei. De hecho, hubo bromas en el seno de la comitiva de Pro durante la vuelta a Buenos Aires. “Es rara, estaba más cariñosa que antes”, comentó Macri en la intimidad. Cerca del expresidente dicen que la ruptura no es personal, sino que tienen diferencias ideológicas y de visión. Ellos consideran que la ministra decidió alejarse de Pro, donde no retuvo poder en la estructura. No obstante, desde Londres, Macri pidió a sus leales que intensifiquen la embestida pública contra su expupila electoral. La considera una “desagradecida”.

Sturzenegger y Bullrich, durante el discurso del Presidente Captura de TV