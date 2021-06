Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron en medio de la tensión por las candidaturas

La batalla en el corazón de Pro por las candidaturas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires ingresó en la etapa de definiciones, cuando falta un mes para el cierre de las listas electorales. Mauricio Macri se reunió esta mañana con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien juega a fondo en la pelea por el liderazgo del espacio. Mañana Macri recibirá a María Eugenia Vidal, quien definió que no volverá a competir en el distrito bonaerense, como pretendía el expresidente.

La cumbre entre los popes de Pro comenzó a las 8.30 en la casa de Macri, en Acassuso. Durante casi dos horas, el exmandatario y Larreta dialogaron a solas en busca de un acuerdo ante la tensión por las candidaturas. Hasta ahora no trascendieron detalles del encuentro.

La reunión entre el expresidente y el jefe de gobierno, uno de sus herederos políticos , generaba expectativas entre alfiles de Pro, que aguardan que baje una señal “ordenadora”. Hay quienes advierten que la feroz interna en el partido amarillo mantiene paralizado el armado electoral del conglomerado opositor en los distritos electorales más importantes del país.

Anoche, Macri remarcó que “gracias a Dios” nunca se ocupó de la confección de las listas electorales porque es donde “aparecen las miserias humanas”. Relativizó las fricciones por la estrategia y no descartó que haya internas. “Vamos a estar todos unidos para hacer un mejor 2021″, reiteró en una entrevista con el canal TN.

La apuesta de Larreta

Ayer, horas después de ratificar la unidad de Juntos por el Cambio, Larreta volvió a patear el tablero al encabezar un nuevo cónclave con intendentes de Pro y alfiles de Vidal en respaldo a la candidatura de Diego Santilli, su delfín para la contienda bonaerense. La foto, una muestra de fortaleza para el larretismo, fue un dardo para Jorge Macri, quien luce aislado en su cruzada por bloquear el desembarco del “Colo” en la provincia.

Larreta y Santilli, con intendentes de Pro en Tres de Febrero

“Acá estamos por un proyecto para ganar”, desafió Larreta en la cumbre con intendentes de Pro y la agrupación La Territorial, en Tres de Febrero. Y advirtió sobre la necesidad de ampliar la coalición opositora: “Si no sumamos, volvemos a perder”. Si bien perdió el apoyo de sus principales aliados, Jorge Macri avisó que no se baja y que “bancará la parada”: “Estamos haciendo un cachivache de cara a la sociedad, podríamos hacer un papelón”, afirmó el primo del expresidente en diálogo con Radio Con Vos. Y amenaza con negociar con la UCR para apoyar la eventual candidatura del médico Facundo Manes , otro enigma en la oposición.

Tensiones

Protagonistas estelares de la riña interna en Pro, Macri y Larreta buscaron acercar posiciones durante los últimos días. Anteayer, dialogaron a solas, en la antesala de la cumbre de la cúpula de Juntos por el Cambio. En esa charla evitaron el tópico que provoca más fricciones entre ambos: la definición de las candidaturas en la provincia y en la ciudad. En cambio, repasaron la situación del conglomerado opositor en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos . Los dos coincidieron en la necesidad de “bajar los decibeles” en la disputa por la estrategia electoral. “Hay que estar unidos, enfrente está el kirchnerismo”, aseguran desde el entorno de Macri. En Uspallata buscan “dirimir todas las discusiones por consenso”. Macri y Larreta coinciden en la necesidad de preservar la unidad.

Sin embargo, el vínculo atraviesa su momento más tirante. Macri cree que Larreta se equivoca en adelantar la contienda por la conducción de la fuerza y la candidatura presidencial de 2023. Advierte a los suyos que el espacio atraviesa una etapa de liderazgo horizontal . Por eso, entiende que sus herederos quieran diferenciarse de él para “crecer”. Un intento de parricidio sobrevuela por su cabeza. Repite como un mantra que “sin 2021 no habrá 2023”. Macri está convencido de que no se puede pensar más allá de las próximas legislativas: percibe que el kirchnerismo avanzará sobre las instituciones y la Justicia si gana los comicios. “Ahí se acabó todo, nos quedamos sin libertad. La Argentina se convierte en Venezuela o Nicaragua”, exclama ante los dirigentes o empresarios que lo visitan en sus oficinas de Olivos. Larreta es menos dramático.

Cumbre con Vidal

Mañana, antes de volar a Madrid, Macri se verá con Vidal, a quien presionó para que compita en la provincia. No logró convencerla y aún no comprende que no quiera protagonizar la “batalla más importante”. Para el fundador de Pro, Larreta no hizo lo suficiente para persuadir a la exmandataria provincial de que lo mejor para el espacio era que se postule en el distrito electoral más grande del país.

Sin Vidal en la nómina, Macri es más pesimista. Y entiende que Santilli debería esperar a 2023 para cruzar la General Paz. Esa jugada también lo distancia de Larreta. “Horacio ha hecho este enroque y tiene que hacerse cargo de que termine bien” , repite en la intimidad. Pide agotar instancias para lograr listas de unidad -una postura que lo acercó a Elisa Carrió-. Y, en caso de que no haya acuerdo, reclama que la interna transcurra sin golpes bajos.

En cuarentena tras regresar de EE.UU., Vidal ya explicó los motivos de su decisión a su tropa. Aún resta saber si liderará la boleta porteña de Larreta. En su entorno sospechan que al jefe de gobierno le genera múltiples beneficios que Vidal se mude a la ciudad. Sobre todo, creen, le permite contener el crecimiento de Patricia Bullrich, titular de Pro, una amenaza para sus planes .

Molesta con Macri desde que el exmandatario pidió contener “los egos” para minimizar las internas, Bullrich también espera una charla con el expresidente . “No los puede tratar como si fueran sus hijos; ahora, los une el espanto”, bramó uno de los laderos de Bullrich. Es que los herederos políticos de Macri quieren salir a jugar el “segundo tiempo”.