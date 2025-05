Mauricio Macri y Lospennato denunciaron a La Libertad Avanza por el video falso que compartieron cuentas libertarias

En un desayuno realizado minutos después de la apertura de las urnas en un domingo electoral para la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri y la candidata de Pro Silvia Lospennato se refirieron al video manipulado con inteligencia artificial que comenzó a circular este sábado en redes, y denunciaron a La Libertad Avanza. En las imágenes adulteradas, se mostraba falsamente a el expresidente expresando su apoyo a la candidatura de Manuel Adorni, principal referente del oficialismo.

Tradicional desayuno del Pro en el Tortoni con Silvia Lospennato, Mauricio Macri, Jorge Macri Camila Godoy

“Lo que vivimos ayer es una locura; rompe todas las reglas de juego. Nunca antes tuve que convocarlos un domingo por la mañana para hablar de un intento de fraude”, sostuvo Macri.

El líder de Pro apuntó directamente contra el asesor presidencial Santiago Caputo: “No me vengan con que son unos tuiteros sueltos, cuando el hombre más poderoso —según el propio Presidente— de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial”.

Y agregó: “La excusa de que fueron tuiteros no va más. Esto no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos, y para sacar adelante al Gobierno no necesitamos un grupo de loquitos; necesitamos gente equilibrada, que use el esfuerzo de los argentinos para generar responsabilidad y confianza”.

Macri sobre el video editado con IA: "Lo que hicieron es de loquitos"

Minutos antes, rodeada por la cumbre de Pro en la ciudad de Buenos Aires -entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri- Lospennato dijo: “Sufrimos de parte de LLA un nuevo ataque, que no fue solamente a nosotros, sino a la democracia toda”.

“Como nunca antes habíamos visto, se utilizó la IA, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos graves, delitos electorales tratando de manipular a los electores, tratando de confundirlos con usurpación de la identidad. Haciendo con IA videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí cosas que nunca habíamos dicho”, continuó.

Tradicional desayuno del Pro en el Tortoni con Silvia Lospennato, Mauricio Macri, Jorge Macri Camila Godoy

Tradicional desayuno del Pro en el Tortoni con Silvia Lospennato, Mauricio Macri, Jorge Macri Camila Godoy

La candidata definió la movida campaña sucia como “muy triste para democracia argentina”. “Es muy triste la utilización de la mentira, de la violencia. No vale todo en una campaña electoral”, reforzó.

Anticipó entonces que, tras presentar una denuncia ante la justicia electoral y penal, ya se emitió una resolución del Tribunal Superior para que se bajen todos los videos falsos “que fueron difundidos por las principales cuentas de LLA”. “Es una lástima que se haga esto, que se intente hacer política de esta manera”, enfatizó. Por último extendió un mensaje a los porteños y les aseguró que “van a salir a votar con mucha tranquilidad”.

Macri y Lospenatto: "Sufrimos un ataque"

El video fake

En la tarde de este sábado había comenzado a viralizarse en la red social X el video que fue reposteado por varias cuentas libertarias, entre ellas la de Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. El referente de “Las Fuerzas del Cielo”, que lideró una columna de militantes en el cierre de Manuel Adorni, compartió el fake y celebró la supuesta decisión de Macri de bajar la candidatura de Lospennato.

Tras la difusión del video de Macri, comenzó a circular otra producción similar, esta vez con la figura de la propia candidata a legisladora de Pro. En esta nueva pieza, también generada con inteligencia artificial, Lospennato anuncia su renuncia a la contienda electoral y solicita a sus seguidores que voten por Adorni. “No podemos permitir que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires, por eso, junto con la conducción de Mauricio Macri, decidí dar de baja mi candidatura”, se escucha decir a la candidata en el video falso.

Excelente Mauricio Macri, mañana Adorni arrasa en la ciudad contra el Kirchnerismo. pic.twitter.com/henW8fcLHF — SheIby (@TommyShelby_30) May 17, 2025

Asimismo, la cuenta MileiEmperador, atribuida al asesor presidencial Caputo, compartió otra publicación que contiene un montaje falso que simula ser un artículo periodístico de LA NACION. Allí se muestra el título de una noticia falsa: “Mauricio Macri dio de baja la candidatura de Silvia Lospennato en CABA”.

Otra cuenta afín a La Libertad Avanza, con el nombre de usuario TommyShelby_30, compartió una imagen que emula una captura de pantalla falsa del canal LN+ y muestra a los periodistas Hugo Macchiavelli y Roberto Funes Ugarte, al lado del video falso de Macri con una supuesta declaración que nunca pronunció el expresidente.