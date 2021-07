Maximiliano Guerra anunció que no será candidato a diputado por Pro en la Ciudad

En un clima de tensión política por la definición de las listas paras las próximas elecciones, el bailarín Maximiliano Guerra anunció hoy que no será candidato a diputado por Pro en la ciudad de Buenos Aires. Luego de su público acercamiento al espacio opositor a comienzos de este año, contó que fue la titular de la fuerza, Patricia Bullrich, quien le ofreció competir por una banca en el distrito. Sin embargo, decidió “seguir el ejemplo” de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y no participar de los comicios.

Guerra comunicó su determinación a través de un texto que publicó en Twitter, donde le agradeció a Bullrich el “generoso ofrecimiento para integrar la lista de candidatos del PRO en CABA”. “Es un inmenso honor que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad haya confiado en mí para tales lides”, manifestó.

A continuación, indicó que no competirá por un lugar en el cuerpo legislativo. “Luego de reflexionar he decido seguir su ejemplo y su conducta (de Bullrich): declino también esta candidatura sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio”, sentenció.

De acuerdo con el bailarín, la decisión “facilita la tarea de conformar las listas” en la Ciudad y le da “aire y fuerzas para librar la batalla cultural y política que se viene”. De esta forma, confirmó que seguirá junto a la líder del PRO “defendiendo las causas compartidas”.

Quiero contarles que tomé una determinación. Cómo sabemos, nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes y yo no puedo estar alejado de esa realidad. https://t.co/Zq2U0kfYwI 👇 pic.twitter.com/fo5bejyemM — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) July 15, 2021

Minutos después del anuncio, Bullrich hizo una publicación en la misma red social en la que respaldó la decisión del bailarín: “Felicitaciones porque sos un ejemplo capaz de mover montañas. Tu fuerza y dedicación será fundamental para recorrer juntos nuestro país”, escribió.

LA NACION