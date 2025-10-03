Maximiliano Pullaro se mostró con Florencio Randazzo y apoyó su candidatura en la provincia de Buenos Aires

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los dirigentes detrás de Provincias Unidas, la apuesta de centro de los mandatarios provinciales, se mostró este viernes en Rosario con Florencio Randazzo y respaldó su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que trabajar juntos para que no vuelva el kirchnerismo, y para superar a este modelo se necesita desarrollo productivo. Y así lo vamos a llevar adelante con Florencio representando a Provincias Unidas en Buenos Aires”, aseguró Pullaro.

Los acompañó la radical de Democracia para Siempre, Danya Tavela

El apoyo del gobernador santafecino fue un gesto más de cohesión interna en el espacio conformador por los mandatarios, camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La alianza aspira a capturar el voto del electorado que le escapa a la polarización entre el Gobierno nacional y el kirchnerismo, los “dos modelos que fracasaron”, dicen en Provincias Unidas.

Por su parte, Randazzo, que fue ministro del Interior del kirchnerismo, pero se apartó en 2015 de que era en ese entonces el Frente para la Victoria, valoró la experiencia de gestión de Pullaro en Santa Fe.

“Provincias Unidas es una nueva fuerza que viene del interior hacia el centro. Y Maxi en Santa Fe es un ejemplo de una gestión que transforma y le mejora la vida a la gente”, señaló.

Del encuentro también formó parte la diputada nacional de Democracia para Siempre, Danya Tavela.

El espacio ofreció otra postal de unidad el martes pasado, en Puerto Madryn, Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres recibió a Pullaro, al exgobernador de Córdoba y actual candidato del partido, Juan Schiaretti, y a Claudio Vidal, Gustavo Valdés y Martín Llaryora, jefes provinciales de Santa Cruz, Corrientes y Córdoba.

Gobernadores de Provincias Unidas en la planta de Aluar en Puerto Madryn @gustavovaldesok

Recorrieron la planta de Aluar, junto a su dueño, Javier Madanes, donde hubo reproches para con los modos del Gobierno de Javier Milei y su rumbo económico.

“Cuando vamos a Buenos Aires nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. Porque somos provincias chicas, pobres, patagónicas o del centro. Permanentemente las provincias son ninguneadas en Buenos Aires y esto tiene que terminar en una Argentina que se tiene que levantar”, dijo Valdés.

“No vamos a ningún lado si pensamos que la única herramienta para gestionar es la motosierra”, apuntó Sadir.