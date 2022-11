Máximo Kirchner apunta contra la reelección de Fernández y posiciona a una vice para Kicillof

escuchar

LA PLATA.- La campaña pública en contra la reelección de Alberto Fernández comenzó hoy desde el PJ bonaerense, bajo la conducción de Máximo Kirchner, quien dejó claro que el partido dominante del Frente de Todos y no sólo La Cámpora responden solamente al liderazgo de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Gobernar no es una actitud individual, es del conjunto”, dijo Máximo Kirchner en un claro mensaje al Presidente. “No puede volver a pasar otra vez en un frente como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas una vez que llegan inician una aventura personal . El poder no es para poner cara de víctima y yo no fui”, fustigó en abierta referencia al proyecto reeleccionista de Fernández.

El referente de La Cámpora habló como opositor al proyecto oficial y reclamó: “No distraerte cuando sos presidente. Concentrarte en los problemas de la sociedad. Tengo la esperanza que se den cuenta que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en 2019 para salir del oprobio, dejen de jugar a los tristes y a los ofendidos. Salgamos de esta situación. Discutamos . Ofrezcamos la posibilidad de volver a soñar, por Perón, Néstor, para adelante”.

Máximo Kirchner al hablar en el congreso del Partido Justicialista bonaerense en Mar del Plata Prensa La Cámpora

Máximo Kirchner no fue el único orador en el Congreso del PJ bonaerense que tuvo lugar en Mar del Plata. La puesta en escena no sólo dio visibilidad al líder de La Cámpora, para fustigar al Presidente. Más aún, esta agrupación buscó instalar a una compañera de fórmula de Axel Kicillof para las próximas elecciones. Fernanda Raverta fue anfitriona en General Pueyrredón. Y fue la mujer que habló antes que Máximo.

El gesto no fue casual. Hay dos nombres de mujeres en pugna que empiezan a sonar para reemplazar a Verónica Magario, como parte de una negociación que selle la unidad entre Kcillof, La Cámpora y los intendentes: el de la propia Raverta -titular de la ANSES- y el de Mariel Fernández, intendenta de Moreno. La jefa comunal es la candidata de los alcaldes del Gran Buenos Aires.

Fernández es la actual vicepresidenta segunda del partido, un cargo que ostenta detrás de Magario. Las dos mujeres participaron del Congreso junto a Máximo Kirchner. Las dos se subieron al escenario. Pero sólo Raverta se paró y habló antes que Máximo: la lectura de los intendentes es que, más allá de la formalidad de los balances y la reelección de Fernando Espinoza como presidente de órgano partidario, el acto “fue para darle espacio a Máximo y posicionarla a Raverta como vice el año que viene”, deslizó un alcalde a LA NACION.

En cambio, un funcionario de La Cámpora negó la versión y aseguró que Raverta será candidata a intendenta de General Pueyrredón, con el objetivo de enfrentar al jefe comunal cambiemita Guillermo Montenegro.

Almuerzo previo

La cita comenzó con un almuerzo de algunos de los miembros del congreso en el tradicional Hotel Provincial marplatense. Allí estuvo también el gobernador Axel Kicillof, que no es parte del Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires.

Luego el Congreso tuvo lugar formalmente en el Club Once Unidos un estadio chico en barrio Parque Luro, con capacidad para unas 2000 personas en las tribunas y algo más del doble incluyendo el campo de juego, donde históricamente jugó Quilmes de Mar del Plata en la Liga de Básquet.

Los congresales del PJ bonaerense levantan la mano para votar una de las resoluciones del encuentro Prensa La Cámpora

El último político que pasó por ahí fue el radical Facundo Manes, durante el verano, que lo llenó pero en formato platea, con sillas sobre la cancha. Aquí también hacen recitales: los últimos fueron de Lali Espósito y No te va a gustar.

El titular del PJ bonaerense ensayó desde este escenario un discurso que no le gustará al Presidente. “Nosotros tenemos nuestras responsabilidades”, dijo en tono de autocrítica a la alianza gobernante. “Claro que tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos que estar muy atentos”, destacó. Y abundó: “Hay que tener responsabilidad, no puede volver a pasar que aquellos que llegan al poder inician una aventura personal”.

“A mi me llena de tristeza como está el país. Por delante tenemos un desafío enorme. Más allá de las diferencias: por ahí están los ministros Katopodis (de Infraestructura), Ferraresi (renunciado ministro de Desarrollo Territorial y Habitat)”, dijo a modo de muestra del poder que reúne aún dentro del gabinete de Alberto Fernández.

El diputado -que habló rodeado de Andrés Larroque, Wado de Pedro y Mayra Mendoza- se muestra cada vez más crítico y combativo con la conducción del gobierno nacional mientras presiona para intentar la suspensión de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas de 2023. Fernández se anticipó a las críticas con un claro desafío y visitó a Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, que se opuso públicamente a la asunción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense.

Si bien Cristina Kirchner no estuvo presente en Mar del Plata, el operativo clamor que la reclama como Presidente en 2023 se puso en marcha, ahora desde la estructura del PJ bonaerense. En el orden del día del congreso partidario se resolvieron cuestiones de forma en la designación de autoridades en el tribunal de disciplina, la comisión fiscalizadora y congresales nacionales; la modificación de la carta orgánica; memorias, balances y gastos.

También se reeligió al matancero Fernando Espinoza como presidente del partido. Y a los integrantes de la mesa política. Pero en la práctica el cónclave tuvo por fin ordenar al partido detrás de Máximo Kirchner, para instalar una vice a Kicillof e intentar acordar la idea de suspender las PASO, una maniobra que requiere consenso interno. Al caer la tarde, en el estadio se coreó “presidenta, Cristina Presidenta”, entre bombos y platillos.