Máximo Kirchner le pondrá el cuerpo a la campaña, pero ordena esperar para activar el “modo electoral”

El calendario electoral avanza y deja poco tiempo para la negociación. El Partido Justicialista bonaerense comenzó a definir sus fechas internas para derivar en la conformación de listas para las PASO del 12 de septiembre, en las que el diputado Máximo Kirchner tendrá amplio poder de decisión . Aunque no asumió formalmente la presidencia partidaria, el líder de La Cámpora tiene una hoja de ruta para llegar a las elecciones. Si bien muchos aspectos de esa idea están envueltos en el misterio, algunos empiezan a trascender.

Una de esas intenciones que ya se deslizan entre fuentes peronistas bonaerenses es la de apostar al avance de la vacunación contra el coronavirus y postergar apariciones y discursos de campaña hasta bien entrado agosto , cuando ya las listas deben estar definidas. Otra, es la certeza de que el hijo de Cristina Kirchner le pondrá el cuerpo a la campaña , aunque en el contexto de la pandemia esto implique apartarse de las actividades tradicionales y enfocarse en un entorno virtual.

El momento de saltar a la arena pública con un discurso de campaña está todavía un poco lejos. Una fuente del peronismo bonaerense afirma a LA NACION que Máximo Kirchner “habla incluso hasta de primeros días de septiembre”, lo que le daría margen de avance a la campaña de vacunación “en todo julio y una porción de agosto” . Esos plazos son posteriores a la definición de las listas, que deben estar cerradas el 24 de julio. “Está concentrado en el avance de la vacunación y en el tema de la ocupación de las camas”, subraya la fuente, que agrega que “tiene un ojo puesto en lo sanitario y otro en la reactivación”.

Dos intendentes del conurbano coinciden en que la intención de Máximo Kirchner es sostener una mirada de gestión que deje para más adelante la campaña. “El Gobierno va a poder capitalizar el avance en la vacunación”, vaticina uno de ellos.

El hijo de la vicepresidenta le pondrá el cuerpo a una campaña particular, en pandemia. “Va a hacer campaña porque es el presidente de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, pero no está claro cómo va a ser la campaña. Quizás, ponerle el cuerpo sea aparecer en un Zoom . [Por el momento], está muy enfocado en cuestiones como las tarifas para zonas frías o el monotributo”, asegura un dirigente del oficialismo.

Máximo Kirchner, el jueves en la Cámara baja, donde se aprobó un proyecto suyo de ampliación geográfica de las rebajas en tarifas de gas para zonas frías

“[Máximo] la va a militar a full”, no duda un jefe comunal . Aunque reconoce que, por el momento, el líder de La Cámpora no le bajó línea electoral.

Según pudo saber LA NACION, otra intención de Máximo Kirchner es que los distritos gobernados por el peronismo tengan listas únicas en las PASO . “La lógica que prima es que donde hay un intendente del Frente de Todos, haya una sola lista con el intendente. Donde no se gobierna, habrá conversaciones para la unidad y, si no se puede dar, se utilizará 2021 como una PASO para 2023 ”, describe un portavoz justicialista.

Esa paz en todos los distritos oficialistas no parece sencilla. Incluso, hay intendentes que prevén cierres de listas muy difíciles en sus municipios y no descartan tener que apelar a competir desde boletas vecinales. En estas disputas locales, algunos intendentes no tienen solo a La Cámpora como contrincante, sino también a otros espacios del Frente de Todos dispuestos a competir.

Las preferencias de Máximo Kirchner en cuanto a candidatos son parte de los aspectos de la estrategia que no trascienden. “ No dijo ‘me gustaría tal de candidato’. Considera que esta elección es un plebiscito sobre el Gobierno y que es una elección en la que comparten cartel el gobierno nacional y el provincial ”, indica un dirigente al tanto de la discusión interna del peronismo, que no descarta que una candidatura por la provincia de Buenos Aires pueda ser “una salida elegante” para alguna pieza del gabinete que Alberto Fernández quiera remover.

El PJ bonaerense reunió a su consejo el jueves, en un encuentro vía Zoom en el que definió convocar al congreso partidario el sábado próximo, desde las 17. Ese congreso habilitará la conformación de alianzas, un paso formal para avanzar en la confección de listas.

En la reunión del jueves participaron los consejeros actuales, que integran la conducción partidaria liderada por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Según pudo saber LA NACION, los intercambios en ese consejo fueron de tono amistoso. Participó Fernando Gray, el vicepresidente del partido e intendente de Esteban Echeverría que se opuso al desembarco anticipado de Máximo Kirchner. Según averiguó este diario, su discurso no fue combativo, aunque planteó que pretende que se respete la institucionalidad partidaria.

En el peronismo bonaerense es una certeza que Máximo Kirchner tendrá “la lapicera” que definirá candidaturas, aunque algunos intendentes querrán emparejar la balanza. “El PJ lo lidera él”, subraya una fuente justicialista que minimiza los roces entre el líder camporista y Gray. Además del núcleo duro de La Cámpora, Kirchner estrecha vínculos con Sergio Massa y Axel Kicillof. Entre los intendentes, su principal aliado es Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora. “Máximo habla mucho con los intendentes”, amplía el espectro la fuente consultada.