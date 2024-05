Máximo Kirchner se plegó a la estrategia del misterio en torno al futuro del juez Lijo

Escuchar

El diputado nacional Máximo Kirchner se plegó a la estrategia del kirchnerismo de mantener el misterio acerca de si esa fuerza política apoyará la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia y señaló que sólo se pronunciará cuando el partido se lo pregunte .

Kirchner, titular del PJ bonaerense e hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, dijo una entrevista al diario El País, de España, que en la Argentina “se usó el partido judicial para saldar la política” y afirmó que se discutirá hacia el interior del PJ el posicionamiento. De todos modos afirmó: “No sé si un juez más o uno menos cambia algo” .

El juez Lijo ya contaría con el apoyo necesario de los dos tercios del Senado para obtener el acuerdo e integrar la Corte. El kirchnerismo tiene 33 senadores propios y no se pronunció públicamente acerca de si apoyaría al juez, aunque hay indicios acerca de que le daría su aval al pliego de Lijo. Sin el aval de Cristina Kirchner al candidato propuesto por Javier Milei, Lijo no podría llegar al máximo tribunal.

Ariel Lijo en el Día del Holocausto en el Palacio Libertad 08-05-24 Hernán Zenteno

Ahora, en la entrevista, cuando le preguntaron a Máximo Kirchner si creía que Lijo debía ser juez de la Corte, el dirigente que preside el PJ bonaerense optó por eludir una respuesta directa: “Primero, soy diputado y no soy senador [los pliegos pasan por el Senado]. Segundo, voy a decir que lo que hicieron con Cristina no está bien. Hubiera sido mucho mejor que fuera juzgada por personas que no jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Mi mirada es muy personal y crítica, incluso uno atraviesa procesos judiciales”.

Sin embargo, el periodista le repreguntó y le recordó su rol de dirigente del peronismo y autoridad partidaria: “Se discutirá al interior de la fuerza política. Habrá síntesis o no habrá síntesis. No sé si un juez más o uno menos cambia algo” , replicó.

Kirchner sostuvo que “Hay un problema de fondo. Se usó el partido judicial para saldar la política. Querían suprimir a una fuerza política. Hay personas de la fuerza que se han pronunciado, veo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se ha pronunciado en contra . Cuando me pregunten de la fuerza política, lo diré”.

Cristina Kirchner se saluda con Máximo Kirchner en el acto del 25 de mayo Rodrigo Néspolo

Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, como nunca ocurrió antes con un candidato para la Corte Suprema, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera, como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.

Entre quienes lo impugnaron aparecen organizaciones como el Foro de Convergencia Empresaria, Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad. La ONG Poder Ciudadano sostuvo que Lijo “no cuenta con los consensos necesarios y tampoco con los criterios de integridad e independencia mínimos requeridos para cubrir los cargos en la Corte Suprema”.

Además de la Coalición Cívica, que lo denunció ante la Justicia y el Consejo de la Magistratura, entre los que se opusieron se cuentan Margarita Stolbizer y Sergio Abrevaya, del partido GEN, quienes señalaron que “carece del prestigio y calidad intachable en lo académico y ético para ser miembro del máximo Tribunal de Justicia”.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta este jueves –el presidente Javier Milei se encontrará entonces en Los Ángeles– para elevar los pliegos de ambos candidatos al Senado. Esto es así porqué la designación de nuevos jueces de la Corte está regulada por el decreto 222/03, que señala que hay un período para que la ciudadanía presente adhesiones e impugnaciones a los postulantes.

Ese período culminó el 9 de mayo. El decreto señala que, desde ese día, el Poder Ejecutivo tiene 15 días hábiles para decidir si eleva o no la propuesta con los candidatos. Ese plazo se vence el jueves. El Gobierno entró en tiempo de descuento.

LA NACION