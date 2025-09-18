Mayans pidió la “destitución” de Bullrich por acusar a los rusos de estar detrás de las escuchas a Spagnuolo

El senador nacional José Mayans apuntó en duros términos contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber denunciado que espías rusos estaban detrás de la filtración de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Se ve que vio alguna del Superagente 86”, ironizó el líder del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta durante la sesión en el recinto por el tratamiento al veto de la ley de distribución de los ATN.

“La ministra Patricia Bullrich es indigna de ocupar el cargo, amenazó a los periodistas que dieron a conocer este tema [por los audios] y le dijeron que eran narcotraficantes que estaban ligados al terrorismo internacional con espías rusos y después apareció un reclamo de Rusia diciendo: ¿qué pasó acá?“, marcó Mayans en alusión a las acusaciones que hizo la titular de Seguridad contra Jorge Rial y Mauro Federico por divulgar en el canal de streaming Carnaval las grabaciones atribuidas al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El discurso de José Mayans en el Senado

Así, el senador continuó con su descargo contra la ministra por vincular la filtración a la intromisión de agentes rusos y venezolanos en el país, lo que derivó en la reacción inmediata de la embajada de Rusia en la Argentina, que negó las acusaciones. “¿Saben por qué no entienden los rusos? Porque no se espía más así“, señaló Mayans.

“Se ve que vio alguna del Superagente 86 o una de James Bond, la ministra. Con los satélites militares, [los rusos] saben lo que estamos haciendo en nuestras casas. Estos tipos tiene que apuntar nomás su flechita y con inteligencia artificial saben hasta lo que pensamos. Imagínense si van a mandar cuatro agentes de la embajada rusa", se burló Mayans.

Y tras ello, sostuvo: “Es grave que la ministra de Seguridad tenga eso en la cabeza, no puede estar en ese cargo. Hay que destituirla, en cualquier país del mundo es grave, esa acusación es grave”.

En su discurso, Mayans ratificó su rechazo, y el del bloque que conduce, al veto presidencial contra la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

“Hoy estamos para dar cumplimiento como casa de las provincias de esta necesidad que tienen los distritos de expresarle [al Gobierno] que están trabajando mal y que mandaron un presupuesto que ya está desactualizado, porque mandar un presupuesto con un dólar a 1329 ya no sirve”, sentenció Mayans.

“Estos no son fondos de la Nación, son fondos de las provincias, no sabía que equilibraban el presupuesto con el fondo de las provincias. Se ve que no están entendiendo como es el tema porque esa mesa política que armaron es una mesa que ya está desautorizada”, arremetió luego.

“Nosotros como senadores de la nación tenemos que pedirle e intimar a la secretaria a que venga a dar explicaciones al Senado por las acusaciones que tiene, porque estos fondos que se llevan las provincias son una minucia total en comparación del esquema de corrupción que tiene el Gobierno”, concluyó el jefe de la bancada de Unión por la Patria.

Tras las declaraciones de Mayans, el Senado rechazó esta tarde el veto a los ATN con 59 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones. La iniciativa ahora deberá ser girada a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán la última palabra.