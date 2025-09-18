Senado: la oposición se encamina a rechazar el veto de Milei al reparto de fondos de ATN para las provincias

En lo que se anticipa podría convertirse en una nueva derrota legislativa para el Gobierno, la oposición logró reunir el quorum en el Senado y habilitó la sesión en la que intentará rechazar el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

El quorum se alcanzó sin contratiempos. Cuando la vicepresideta Victoria Villarruel dio por iniciada la sesión, había 39 senadores sentados en sus bancas, aportados por el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. El oficialismo y algunos miembros del Pro entraron con la conferencia ya habilitada.

El momento de la verdad llegará tras las tradicionales cuestiones de privilegio que los legisladores plantean en el inicio de cada sesión, cuando la Cámara alta pasará a discutir la insistencia en la ley que el Congreso aprobó a fines de agosto y que Milei vetó el jueves de la semana pasada.

Para habilitar el debate, la oposición necesitará reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes. Será la primera prueba de fuego para el Gobierno, que realizó en los últimos días movimientos para tratar de convencer a varios gobernadores para que le quiten apoyo a la movida parlamentaria.

Victoria Villarruel encabeza la sesión en el Senado SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

Si el tema queda habilitado será un primer indicador de que Milei se encamina a nueva derrota legislativa, que se sumaría a la propinada ayer por la Cámara de Diputados cuando rechazó el veto a las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan.

Para insistir en la ley sancionada y desautorizar el veto presidencial, el Senado también deberá reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes. La votación se espera para dentro de tres horas.

La rebeldía del Congreso contra Milei y su administración promete continuar dentro de dos semanas. Aunque de manera informal, los bloques legislativos de la Cámara alta acordaron el último martes reunirse el próximo 2 de octubre para tratar las insistencias aprobadas este miércoles en Diputados.

Pensados para cubrir emergencias, el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fue creado en la ley de Coparticipación Federal y está compuesto por el 1% de la masa total de impuestos que el Poder Ejecutivo reparte con las provincias.

El integrarse con una porción de la torta impositiva, el fondo se incrementa a diario y su disposición y uso queda a criterio del Poder Ejecutivo, que por lo general lo usa para premiar a distritos o gobernadores amigos o amables con la administración central.

Sin embargo, el gobierno de Milei ha retaceado de manera sistemática esas partidas, como parte de su política de equilibrio fiscal. Esto llevó a que los gobernadores, cansados de que el Poder Ejecutivo no les gire fondos y dejara de financiar obras públicas en sus territorios, se pusieran de acuerdo e impulsaran una ley que obliga a la Casa Rosada a repartir esos fondos de manera automática y dejara acuerdo al índice de coparticipación que le corresponde a cada provincia.

En un intento por terminar con las derrotas en el Congreso y luego de la derrota en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, la administración libertaria puso en marcha un operativo de seducción y soltó varios miles de millones en ATN a varios distritos.

Noticia en desarrollo