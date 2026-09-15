Mayra Mendoza trató a Kicillof de “desleal” y lo responsabilizó de dividir al peronismo bonaerense

Un nuevo capítulo de la interna del peronismo bonaerense se abrió este martes cuando la legisladora provincial Mayra Mendoza arremetió contra el gobernador Axel Kicillof y lo acusó de ser “desleal” a la expresidenta Cristina Kirchner.

La exintendenta de Quilmes habló de la gestión actual de Kicillof en la provincia y señaló que no hay comunicación con sus autoridades. “No hay acompañamiento del gobierno nacional y hay una dificultad respecto a la Provincia. Hay un cierto grado de discrecionalidad con quienes tienen más cercanía hoy al sector del gobernador”, expresó en el streaming Sakura Radio.

La exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza y la expresidenta Cristina Kirchner

Luego, lo responsabilizó de dividir al peronismo bonaerense cuando creó su armado político Movimiento Derecho al Futuro. “No nos olvidemos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires se dividió. Axel llegó a ser gobernador con la fuerza política que integrábamos y, ya siendo gobernador reelecto en el 2023, lanza una nueva agrupación que es de la que hoy forma parte. Eso de algún modo creo que distanció”, sostuvo.

A su vez, Mendoza sumó que el gobernador “tomó la decisión de dividir al peronismo” y que “tiene discrecionalidad con algunos municipios de ese sector”.

En esa línea, recorrió su paso por la intendencia y denunció una falta de comunicación con la gestión para recibir fondos. “En Quilmes estamos esperando obras que las necesitamos mucho. Nosotros sufrimos las inundaciones. Si hay sudestada por el río y sino por los arroyos San Francisco y las Piedras. Eso es algo que se lo venimos pidiendo a la Provincia”, señaló.

Y agregó: “Los últimos meses, casi el último año, no tenía respuesta por parte del gobernador. Lo llamaba y no tenía respuesta”.

Las acusaciones continuaron a lo largo de la entrevista, donde calificó a Kicillof de “desleal”. “Hay quienes dejaron de creer que son parte del proyecto colectivo y [piensan] que la historia empieza con ellos. Como sacándose el estigma kirchnerista. Esa mancha no se borra más, en el buen sentido”, dijo entre risas irónicas.

La exgobernadora dijo que el peronismo no sería el movimiento político que es sin las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. “Entonces, ¿cómo es que algunos dirigentes peronistas no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos? A mí me parece una incoherencia total, además de un acto de deslealtad y de falta de humanidad, en algún punto", analizó.

Axel Kicillof en el cierre del plenario "Movimiento Derecho al Futuro" Captura

Según Mendoza, la expresidenta vive “secuestrada en San José 1111 hace más de un año por el poder”. “Hay una parte que yo no la puedo entender de deslealtad, de desagradecimiento, porque sé de dónde venimos todos, y sé que ella nos dio las oportunidades a todos por igual. Y hoy no le están devolviendo lo que ella les dio. Y creo que no hay nada en la vida que sea peor que ser desleal y desagradecido”, apuntó.

Sin embargo, señaló que la exmandatario forma parte de una “generación de sobrevivientes”, con otra “entereza”, y que por ello la interna “no le hace ni cosquillas”. Pero, planteó: “A nosotros, que somos más pares, nos hierve un poquito la sangre”.