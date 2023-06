“Me encantaría que fuera una revancha con Cristina”: Chiche Duhalde vuelve a la política tras un ofrecimiento de Schiaretti

escuchar

CÓRDOBA.- “Ante un ofrecimiento de Schiaretti he aceptado ir en la lista como primera diputada representando la provincia de Buenos Aires”, dijo Hilda “Chiche” Duhalde. La exsenadora y esposa del exgobernador y expresidente Eduardo Duhalde, hizo el anuncio en una entrevista radial. Desde el círculo de Juan Schiaretti, candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, confirmaron a LA NACION que es la “primera postulante mujer” de la lista.

”Me encantaría que fuera una revancha con Cristina, pero creo que ella no se presenta”, reveló la exsenadora en el programa “Elijo Creer”, por Radio Continental. “Voy a colaborar para que el Cristinismo y la Cámpora desaparezcan”, apuntó “Chiche” Duhalde. Y tras ello aclaró: ”Si la decisión de Schiaretti y de Rodríguez Larreta es ir juntos, acompañaré. Yo acompaño a un candidato peronista. Quiero demostrar que el peronismo no es el kirchnerismo”.

En febrero pasado, el cordobés se reunió con Eduardo Duhalde, quien lo “felicitó” por la iniciativa de construir un espacio “anti grieta” a nivel nacional, aunque le adelantó que no se sumaría, porque estaba abocado “exclusivamente” a Buenos Aires, según el mismo le aseguró a este diario.

“Cada día son más los que están buscando salir de esta estupidez, por eso felicité a Schiaretti”, señaló entonces el expresidente, e inisistió en que la propuesta de Schiaretti va en el sentido correcto de “pacificar, apaciguar”.

Schiaretti se reunió con Duhalde en Buenos Aires, en febrero del 2023

En sus últimas apariciones públicas “Chiche” Duhalde fue muy crítica con la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora. “Me dan mucho asco y bronca”, dijo en una entrevista por LN+. “Siento que no hacen más que angustiar a la gente al ventilar todos los problemas existentes dentro del Gobierno”, puntualizó.

En abril del año pasado expresó su intención de volver a competir electoralmente en la provincia de Buenos Aires, por un espacio que no precisó, aunque sería un peronismo opositor al kirchnerismo. “En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen”, dijo entonces.

En febrero, tras la reunión en el despacho de la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires entre Schiaretti y Duhalde, desde la cuenta oficial del Gobierno de Córdoba se señaló que “ambos coincidieron en la necesidad de construir un espacio nacional superador, que tenga como meta la producción y el trabajo”. Fue parte de la ronda de contactos con dirigentes peronistas no alineados al kirchnerismo, entre los que incluyó al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y a la diputada Mónica Fein, líder del Partido Socialista.

El miércoles pasado, Schiaretti inscribió la alianza Hacemos por Nuestro País, que participará en las próximas PASO. El espacio estará integrado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas.