Mendoza debatirá si comienza a utilizar la boleta única papel

MENDOZA.- El gobernador Rodolfo Suarez decidió enviar a la Legislatura local un proyecto para que desde los próximos comicios los ciudadanos puedan votar con boleta única papel, que se asemeja a la ya instrumentada en Córdoba y Santa Fel, dejando atrás la tan cuestionada lista sábana.

“Avanzamos a un sistema moderno, accesible, sencillo, fácil de utilizar y de escrutar”, indicó el mandatario provincial previo a la presentación de la iniciativa en la Casa de las Leyes, y agregó: “De esta manera, se reduce la impresión de boletas bajando el costo de la política”.

El encargado de poner el proyecto sobre la mesa de los legisladores, bajo el expediente 76.734, y uno de los impulsores de la medida es el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibañez Rosaz, quien también quiere avanzar con la reforma constitucional, la cual viene frenada desde hace años.

“Mendoza merece una reforma institucional más profunda, de calidad, y el debate tiene que darse en el ámbito legislativo. Esperamos que la oposición esté a la altura de las circunstancias y que este proyecto salga por unanimidad. Son reformas pensando en el ciudadano; un cambio sustancial para el elector. Todas las reformas institucionales son iniciativas que mejoran la vida de los ciudadanos”, comentó Ibañez a LA NACION quien además buscará el año próximo comenzar a estudiar cambios a la Carta Magna local que no se modifica desde hace 106 años, entre los que se destacan la unificación de las cámaras legislativas, la eliminación de los comicios de medio término y no permitir la reelección del gobernador.

Tras el reclamo de todo el arco político local y las gestiones del gobernador Rodolfo Suarez, Mendoza fue incluida en el Régimen de Promoción de Empleo. El mandatario firmó el acuerdo en una reunión virtual con autoridades nacionales.

Por lo pronto, ya con la iniciativa de boleta única presentada en la Legislatura, se espera que la discusión en comisiones arranque tras el receso estival, por lo que en febrero comenzará a ser analizada con el objetivo de que antes de la primera mitad del 2022 Mendoza cuente con la ley.

El proyecto ingresó en la Cámara de Senadores luego de recibir el aval de los intendentes radicales, legisladores nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo local, además de las autoridades partidarias, luego de congresos y reuniones clave. En la gobernación sostienen que la boleta única le permitirá al Estado ahorrar dinero, ya que habrá una notable disminución de impresión de papeletas y se evitará la falsificación, al tiempo que brindará más libertad al elector y generará una mayor equidad entre los partidos. Ahora comienza otra de las tareas fundamentales: convencer a la oposición de la necesidad de avanzar en la materia. Por el momento, el diálogo empieza a asomar.

“Aspiramos a buscar consenso, que todas las fuerzas participen del debate. Queremos que el proyecto lo analicen; luego los escucharemos y veremos las inquietudes”, indicó Juan Carlos Jaliff, senador radical, quien confirmó que en febrero la iniciativa será puesta a consideración de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Por su parte, el diputado nacional Omar De Marchi (Pro) recordó haber sido uno de los principales promotores de la medida. “Viene a saldar una vieja deuda con la calidad institucional de Mendoza. Hace mucho que pedíamos por esto. Ya no había más espacio para excusas. Nos alegra que finalmente el gobernador impulse nuestra iniciativa”, manifestó. Desde el gobierno provincial indicaron que para diseñar el proyecto se tomó el modelo cordobés, que consiste en una sola boleta con toda la oferta electoral para todas las categorías electivas, diferente al santafesino, que contempla papeletas separadas por cargo. Además, la propuesta local permite marcar una lista completa, algo que generar algunos cuestionamientos opositores.

“Esperamos con ansias acceder al detalle, porque no apoyaríamos que se perpetúe la ‘lista sábana’ si el proyecto llega a incluir el voto por boleta completa”, señaló José Luis Ramón, diputado provincial electo y líder de la organización Protectora.

Asimismo, el proyecto provincial dispone que cada boleta tenga un número de identificación, la cual será entregada al votante por el presidente de mesa. De manera horizontal, se ubicarán las listas cada partido, y en forma vertical, las categorías, con sus correspondientes cuadros donde habrá que marcar la opción elegida.

En diálogo con LA NACION, desde el Frente de Todos no descartan alcanzar el consenso, aunque primero consideran que deberán realizarse varios cambios a la propuesta original. “Cada uno estudiará ahora el proyecto, y estaremos en reuniones con los intendentes en los próximos días, para sentar una posición partidaria. No lo vemos mal, pero tiene errores, como si fuera hecho a las apuradas. Por ejemplo, en un artículo asegura que se instrumentará en todas las elecciones pero luego deja afuera las elecciones PASO, ya que solo se dispone para las generales; también hay un problema con la unificación de elecciones; además no contempla a los suplentes en las listas, como dice la Ley Electoral; por otro lado, establece el orden de las boletas por número y eso no puede ser, tiene que ser por sorteo, sino todos querrán ser primeros; es algo que debe corregirse”, expresó a este diario una alta fuente del kirchnerismo mendocino, pero dejando abierta la posibilidad a alcanzar un acuerdo.