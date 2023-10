escuchar

MENDOZA.- El juego ya estaba sobre la mesa, pero se modificó el tablero en tierra cuyana. Todas las fichas finalmente tuvieron movimientos y le cambiaron el sentido real a lo que arrojaron las PASO en la provincia. Así, Javier Milei se quedó con la elección en Mendoza, pero con menos votos que en las primarias, al tiempo que Patricia Bullrich redujo su performance, sosteniendo el segundo lugar, mientras que la sorpresa llegó desde el peronismo: Sergio Massa aumentó significativamente su desempeño en las urnas, a tono con el resultado a nivel nacional.

De acuerdo con los resultados preliminares, con el 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo 42% de las voluntades, mientras que la candidata de Juntos por el Cambio alcanzó el 26% de los sufragios. En el caso de Unión por la Patria el desempeño en las urnas fue del 24%.

En las PASO, Milei había obtenidop el 45% de los votos mientras que Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta habían llegado al 28%. En tanto, Massa tuvo que conformarse con casi el 17% en la interna con Juan Grabois. Ahora, el ministro de Economía fue el único que logró crecer.

“Venimos haciendo autocrítica y estamos más cerca de la gente. Eso representa Massa, el único que defiende los derechos de los argentinos. A cada vecino del país le demuestra que nuestras políticas publicas defienden a la gente”, expresó Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, quien logró ingresar en la Cámara de Diputados,.

De las cinco bancas que renovaba la provincia, tres quedaron en manos de La Libertad Avanza. “Hay un clima de festejo”, sumaron al unísono otros referentes del peronismo, entre ellos la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien se perfila como el hombre del peronismo que peleará por la reunificación del partido en la provincia, con el objetivo de postularse como candidato a gobernador en 2027.

Fue una jornada democrática que transitó sin sobresaltos, con una participación del 77% del padrón y con algunos planteos de irregularidades en las escuelas, a diferencia de las primarias, en las que se conocieron situaciones de faltante de boletas de Milei , por lo que en esta oportunidad se duplicó la cantidad para cada agrupación. De hecho, durante los comicios de este domingo, desde la sede local de la agrupación, sobre todo en la voz de los 3 candidatos a diputado nacional, que finalmente ingresarán al Congreso, advirtieron que hubo cuartos oscuros donde encontraban papeletas de Milei en el cesto de la basura.

Pero, la situación no pasó a mayores; salvo algunos reclamos de seguidores libertarios que pedían una reposición más rápida, según observó LA NACIÓN en un recorrido por diferentes establecimientos de la provincia. Finalmente, fue todo festejo para los seguidores mendocinos del jefe de la Libertad Avanza que, en tierra cuyana, sumó apoyos de diferentes agrupaciones como el tradicional Partido Demócrata y el reciente frente La Unión Mendocina, que comanda el ex hombre del Pro, Omar De Marchi.

“El único que nos va a sacar de la decadencia económica, pese a todas las campañas de difamación y manipulación, es Milei. Pese al despilfarro de recursos, la ciudadanía apostó por nosotros en Mendoza. Milei es el único capaz de liderar un proyecto antipopulista. Vamos a volver en noviembre y vamos a ganar”, apuntó Mercedes Llano, la candidata que ingresa en primer lugar, junto con Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta, en medio de marcados festejos en el bunker partidario.

En Juntos por el Cambio, no había motivos para sonreír. El triunfo de Alfredo Cornejo en los comicios provinciales del 24 de septiembre le dieron un último envión a Bullrich en la recta final. Sin embargo, no le alcanzó para mejorar de manera significativa. Por eso, sólo habrá un representante en el Congreso. Se trata del diputado nacional Lisandro Nieri, ex ministro de Cornejo y del actual mandatario Rodolfo Suarez. Afuera quedaron Patricia Giménez, quien acompañó a Luis Petri, candidato a vicepresidente de Bullrich, cuando disputó la interna por la Gobernación con Cornejo. Tampoco pudo ingresar el actual ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez. “Vamos a trabajar fuerte por la unidad de Juntos. Veremos ahora cuál es el rol del frente pero vamos a sostener la unidad”, expresó Nieri, tras conocer los resultados, en una sede partidaria con poca presencia dirigencial y militante.

En el caso de Unión por la Patria, que en las últimas semanas, tuvo un empujón de los intendentes peronistas, las urnas demostraron que el apoyo a Massa movió las agujas en el histórico partido, que se quedó con cifra superior a la obtenida en las PASO, cuando rozó el 17%, lo que representa un crecimiento de 7 puntos. En este sentido, el PJ consiguió la banca de Aveiro.

Con este resultado, el oficialismo de Mendoza se prepara para tener presencia en el escenario nacional, ya sea con Milei o Massa como presidente, con el objetivo de Cornejo de erigirse como uno de los principales interlocutores de la región Cuyo frente a la Casa Rosada, bajo la premisa de que por delante se vienen tiempos turbulentos en materia social y económica, por lo que apuesta a una gestión donde prime el orden y el equilibrio, en los diversos aspectos.

En la provincia del oeste argentino hubo 1.524.882 votantes autorizados para sufragar; esto es, 32 mil más que en las PASO, en 646 escuelas habilitadas, con 4.357 mesas. Finalmente, más del % expresó su voluntad en las urnas, frente al 73% que lo hizo en las primarias de agosto. En cuanto al voto en blanco, se ubicó por debajo del 2%.