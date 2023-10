escuchar

“Vamos que se devalúa, en una hora puede ser tarde, deságase de sus pesos”, repetía un vendedor de remeras en el Parque Los Andes, en el barrio porteño de Villa Crespo, a pocos metros del punto elegido por La Libertad Avanza para que los seguidores de Javier Milei retiraran las entradas que, horas más tarde, les permitirían ingresar al Movistar Arena. En un clima de expectativas por lo que imaginan una victoria asegurada en las elecciones del próximo domingo, un grupo nutrido de seguidores hizo fila desde temprano para asegurarse un lugar en el cierre de campaña del espacio libertario.

Las puertas del estadio se abrieron recién minutos antes de las 19. A partir de ese momento, las personas que aguardaban a los alrededores del estadio ingresaron en malón al grito de “La casta tiene miedo”. El merchandising a la venta a las afueras del estadio era variado y nutrió a quienes aguardan por las palabras de Milei: desde los pines y llaveros con el león característico de La Libertad Avanza, pasando por motosierras de juguete, hasta las ya clásicas banderas de Gadsden, de color amarillas y con una serpiente, acompañadas de la leyenda en inglés Dont tread no me [No me pises].

Cierren de campaña de Milei de cara a las elecciones presidenciales. Santiago Filipuzzi - LA NACION

A toda esa estética, más parecida a un recital que a un acto político tradicional, se sumó la aparición de una figura nueva en el mundo libertario: “Pochita”, personaje del manga japonés Chainsaw Man [Hombre Motosierra], un pequeño demonio con cabeza de motosierra que ayuda al protagonista de la serie a cazar a otros demonios considerados peligrosos.

Desde temprano se habían formado filas para retirar los tickets en Corrientes y Dorrego, a una cuadra y media del estadio, donde se apostaba el “Mileimóvil”. Se trata del colectivo ploteado con la imagen del dirigente libertario que acompañó al candidato durante toda su campaña, primero en el denominado “tour de la libertad” –la gira que, antes de las PASO, llevó a Milei en un motorhome por las ciudades de Córdoba, Mar del Plata y Santa Fe– y, más recientemente, en sus recorridas por el conurbano bonaerense.

Cierren de campaña de Milei de cara a las elecciones presidenciales. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Al promediar la tarde, una buena cantidad de micros con militancia libertaria del conurbano llegaron a las inmediaciones del estadio. Eran las columnas organizadas por los candidatos a intendente de Milei que responden al otrora armador bonaerense Sebastián Pareja. También pudieron observarse colectivos de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), el sindicato comandado por el peronista Luis Barrionuevo, flamante socio político de Milei y uno de los encargados de sumar a su tropa al evento de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

Pareja, hoy candidato a senador provincial bonaerense, fue una figura omnipresente durante la jornada. No solo porque se lo pudo ver junto a Karina Milei merodeando por los alrededores del Movistar Arena, con anteojos negros y dando indicaciones a quienes se encargaban de entregar las entradas. También porque mientras las personas aguardaban para ingresar al Movistar Arena, una camioneta roja recorría las calles aledañas al estadio con un parlante a todo volumen que repetía un spot destacando la postulación del exaliado de Emilio Monzó. “Milei presidente, Pareja senador”, indicaba el locutor, con el jingle “Milei, el último punk” de fondo.

Ramiro Marra durante el cierre campaña de Javier Milei, en el Movistar Arena Santiago Filipuzzi - LA NACION

Mientras tanto, en la esquina de Dorrego y Corrientes, el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, encabezaba un banderazo junto a un grupo nutrido de militantes. Acompañado de un elefante inflable que, a su entender, simbolizaba el tamaño del Estado, se lo pudo ver al dirigente a los gritos, entre bombos y platillos.

A diferencia del cierre de campaña de agosto, Milei no fue el único orador de esta noche. Para la cita de este miércoles se sumó como invitado el economista Alberto Benegas Lynch (h), a quien Milei se encarga de calificar como “el máximo prócer de la libertad” y el padre de su homólogo Alberto “Bertie” Benegas Lynch, candidato de La Libertad Avanza a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En aquella ocasión, pocos días antes del batacazo en las urnas del 13 de agosto, según los cálculos hechos por los propios organizadores, alrededor de unas 13.000 personas presenciaron el discurso del dirigente libertario.