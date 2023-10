escuchar

A cada hora se suman nuevas revelaciones sobre los escándalos por las irregularidades en las contrataciones de la Legislatura bonaerense y el patrimonio de su exjefe de Gabinete Martín Insaurralde, pero el gobernador Axel Kicillof decidió dar vuelta la página . Ayer cargó contra los medios y la oposición por las revelaciones que tocan de cerca a su gobierno y este martes decidió enfocarse en otra melodía: se mostró junto a Juan Grabois en un encuentro de murgas .

“Las murgas no son solo un espacio de disfrute y alegría sino que además cumplen una función social, brindando contención y acompañamiento en los barrios”, afirmó Kicillof, para completar: “Es la educación y el trabajo pero también la cultura popular la que salva y la que aleja de las drogas y el delito a los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires”.

Además de Grabois, en el Club Atlético Banco Nación de Vicente López lo acompañaban el jefe de Asesores Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout; los diputados Natalia Zaracho y Federico Fagioli; el candidato a intendente local, Lucas Boyanovsky, y la responsable de la Federación de Murgas, Patricia Perea.

En el acto no hubo menciones a las últimas revelaciones sobre el caso del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau, detenido mientras cobraba sueldos de supuestos empleados legislativos con 49 tarjetas de débito y luego liberado en un trámite exprés por la Justicia bonaerense -LA NACION informó hoy que compró de contado un auto 0km para una mujer que también figura como empleada de la Cámara de Diputados que encabeza Federico Otermín, mano derecha de Insaurralde y su candidato a intendente de Lomas de Zamora-. Tampoco se aludió a las denuncias que se acumulan en la Justicia en busca de indagar el patrimonio del jefe de Gabinete bonaerense, que renunció este domingo, y cómo logró costear un estilo de vida que lo llevó a pasear en un yate por Marbella junto a la modelo Sofía Clérici, mientras esta mostraba regalos de lujo.

Kicillof, en cambio, apuntó durante su discurso contra Javier Milei. “Hace pocos días escuchamos a un candidato de la derecha discutir nuevamente si en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos y negar el plan sistemático que llevó adelante la última dictadura cívico militar”, expresó. “En ese mismo período también se prohibieron las fiestas populares y las murgas, ya que el objetivo era terminar con todas las expresiones de organización y de lucha”, añadió, para enmarcar la alusión en el acto.

Axel Kicillof se mostró junto a Juan Grabois en un encuentro de murgas Prensa GBA

“Hoy estamos acompañando a Axel porque es quien mejor representa esas ideas por la igualdad y la fraternidad: desde nuestro lugar, defendemos todo lo que hizo por las murgas, por la educación y por la salud, pero, sobre todo, lo que va a seguir haciendo en los próximos cuatro años”, afirmó por su parte Grabois. Por su parte, Saintout indicó que “con esta política estamos reafirmando que en la provincia de Buenos Aires el disfrute y la cultura son derechos que tienen que alcanzar a todos y todas”.

“Yo no espío a funcionarios”

El gobernador se refirió este lunes por primera vez al escándalo de su renunciado jefe de Gabinete. La estrategia fue presentarse como víctima de un ataque de la oposición y los medios de comunicación. “Cambiemos y los diarios que juegan ahí están preocupados porque a [Patricia] Bullrich no le está yendo bien, entonces buscan estas cosas”, dijo el mandatario provincial.

Luego insistió con la idea de que “estas cosas” surgen en “época de elecciones”. No dijo que no ocurran. “Yo no estaba al tanto; me enteré por las redes, como todos. Inmediatamente me puse en contacto, a averiguar porque estamos en época de elecciones, donde surgen cosas. (...) me puse a averiguar, corroboré que no estaba en ese momento, este fin de semana estaba acá en Argentina, pero que eso había ocurrido”, justificó.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

“Y bueno, después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepte inmediatamente. Creo que para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta”, dijo Kicillof.

“Alguien me preguntó ‘¿cómo no sabías?- dijo el Gobernador-. “Y Macri espiaba a sus funcionarios, que es público, que los seguía, hay denuncias de ellos mismos. No es mi caso, ni mi función”, argumentó el gobernador para justificar su desconocimiento.

Al igual que este martes, Kicillof buscó ayer retomar la ofensiva política con críticas a Javier Milei. “Decía Milei ayer que no iba a dar pescado sino a enseñar a pescar. Y que después iban a poner una empresa de pesca. Yo quiero decirle a Milei que su meritocracia no es dar pescado, enseñar a pescar. Ni menos que puedan poner una empresa. Hay que poner un plafón: un piso de igualdad para acceder a salud, educación de trabajo digno”, desafió. “Desde ahí sí, después de pedir disculpad por haber tardado el Estado en garantizar esas condiciones, después si podemos esperar que se esfuercen los conciudadanos”... opinó y acusó a Milei de tener cero empatía con los que no tienen condiciones.

La modelo Sofía Clerici blanqueó un romance con Insaurralde a través de varias fotos y videos difundidos en su cuenta de Instagram @sofiaclericiok/instagram

Fustigó “a los que dicen que contaminar está bien, a los que dicen que te podes vender un riñón”, enumeró . “La discusión parece ser para que apareció el Estado. No hay que poner menos Estado. Hay que poner más Estado”, dijo. “No es con dinamita o motosierra”, dijo.

“Desindustrializar la economía inspira los planes de Melconian (Carlos) y de Milei (Javier)”, cuestionó el mandatario.

En una diatriba de más de 40 minutos Kicillof también fustigó a Ricardo López Murphy, que denunció por enriquecimiento ilícito a Insaurralde e impulsó un pedido de juicio político para los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo, que declararon nula la causa contra Julio Rigau.

“Están tirando con todo”, se quejó Kicillof. “Ahora resulta que los que entregaron y vaciaron YPF a manos de Repsol dicen que el problema fue recuperarla…no no no. Los cómplices se quejan de que la recuperaron”, expresó el mandatario, sin referirse puntualmente a las imágenes de su ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde en un yate en Marbella que derivó en su salida del gabinete el fin de semana que pasó. Tampoco al reciente fallo que ordenó a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización que Kicillof encaró en 2012 como ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Kicillof dio por cerrado el escándalo tras aceptar la renuncia de su ex jefe de gabinete al hablar en una jornada por el derecho a la ciencia y a la universidad pública y gratuita.

“Los que hablan de libertad, como van a querer matar a la Universidad pública, si es un instrumento, un espacio de libertad. Justamente”, fustigó en referencia al Milei, líder de Libertad Avanza.

“Ahora digo: la pregunta es si uno quiere formar a nuestra sociedad gente que piense los problemas de Argentina desde perspectivas diversas el único lugar es la universidad pública”, manifestó.

“Por eso la saña con la universidad pública. En la Universidad pública, solo en la universidad pública, va a surgir el pensamiento crítico. Lo mismo pasa con las ciencias sociales. Nos quieren condenar a la subordinación. A no tener pensamiento propio. A no tener pensamiento crítico”, argumentó Kicillof que desgranó una amplia defensa de las nuevas universidades aprobadas por el Congreso de la Nación.

“Quien va a escribir sobre los problemas, sensibilidades de nuestro pueblo si no es el pueblo: ya intentaron privatizar la universidad. Se llamaba López Murphy, miren que casualidad, como todo vuelve. Ahora vuelve del mismo espacio político”, dijo. “Raúl Alfonsín e Hipólito Yrigoyen preocupados si nos escuchan”, conjeturó.

El mandatario defendió el vínculo entre la producción científica y la tecnología: “hay que generarlo para articular las universidades con el sector privado”, manifestó. “Necesitamos hacer una sinergia entre el sistema de gobierno y la extensión universitaria. Ese es el desafío: que el gobierno y las universidades sean una misma cosa. Ese es el objetivo. Por eso el gobierno de la provincia empieza a tener una política de cara al sistema universitario. Tenemos mucho para hacer”, concluyó.

Y por último, el mandatario, casi deslizó una auto crítica: “Yo suelo decir: uno se presenta a elecciones no tanto por lo que hizo -que estará sometido a la crítica o discusión-. Sino por lo que falta hacer. Bajo el reconocimiento de que la transformación va a llevar tiempo. Lo iniciamos, estamos trabajando. Va a llevar tiempo”, admitió.

LA NACION