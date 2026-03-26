Mientras un testigo lo complicaba en Comodoro Py, Adorni sumó apoyos dentro y fuera del Gabinete

Mientras en Comodoro Py declaraba el piloto Agustín Issin Hansen y complicaba su situación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, redoblaba sus esfuerzos para retomar el control de la agenda pública y dejar atrás las revelaciones que pusieron la lupa sobre sus propiedades y su viaje a Punta del Este. Cuatro funcionarios acudieron en su auxilio.

En la Casa Rosada, Adorni buscó mostrarse hiperactivo: recibió primero a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para luego encadenar reuniones con tres ministros: primero fue el turno de Juan Bautista Mahiques (Justicia), luego asistió Sandra Pettovello (Capital Humano) y por último ingresó a su despacho Diego Santilli (Interior).

Fue la antesala de la aparición pública que el ministro coordinador tendrá este viernes junto al presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Pero los esfuerzos para intentar recuperar la iniciativa y dar vuelta la página a las controversias no terminarán ahí: a partir de la semana próxima, y pese a las críticas que dejó su exposición de ayer ante la prensa, Adorni planea retomar la periodicidad de las conferencias de su época de portavoz presidencial. La primera de esta nueva etapa sería el miércoles.

Este viernes, Adorni y los Milei se mostrarán junto a Pettovello en la inauguración de un centro de formación de Capital Humano.

La aparición buscará escenificar un nuevo respaldo para el jefe de ministros, que desde el 8 de marzo pasado quedó en el centro de la escena: ese día se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York; al día siguiente se supo que ambos, junto a sus hijos, abordaron un vuelo privado para pasar carnaval en Punta del Este, y esta semana LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti, y el departamento en Caballito donde vive la familia.

La seguidilla de reuniones de Adorni con Bullrich y los ministros se dio mientras en tribunales declaraba el piloto Agustín Issin Hansen, a quien le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires desde Punta del Este. Hansen aportó documentación y dijo que a la reserva y al vuelo lo pagó Marcelo Grandio, el periodista y amigo del jefe de Gabinete que tiene contratos con la TV Pública. Grandio pagó pero no viajó en ese vuelo de regreso.

En el medio de esos encuentros con ministros, Adorni se reunió también con Karina Milei, su jefa política, y al concluir la jornada sumó otro encuentro, esta vez con su equipo.

El encuentro con Bullrich fue el primero, pasadas las 11, y despertó suspicacias porque la exministra no se había manifestado en apoyo de Adorni la semana pasada. Ambos podrían rivalizar si los Milei sostienen a su ministro como candidato para las elecciones porteñas de 2027. Cerca de Adorni y Bullrich descartaron estas suspicacias.

Ambos se juntaron por alrededor de una hora y luego compartieron mensajes en sus redes sociales. “Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, posteó Adorni. Adjuntó una foto que lo mostró sonriente junto a la senadora y sin mayores precisiones.

“Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina”, escribió por su parte Bullrich. Y concluyó con un apoyo al jefe de ministros: “¡Vamos, Manuel!“.

Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni.



Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina.



¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026

Luego fue el turno de Mahiques, con el que abordó temas de gestión y el envío de pliegos de jueces, fiscales y defensores al Congreso de la Nación. El Gobierno anunció que enviará 62 pliegos, de los 209 que tiene en su poder, pero no adelantó los nombres.

Nos reunimos con el Ministro de Justicia de la Nación Juan Mahiques. Conversamos sobre todos los temas de gestión y del envío de pliegos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/zNCHH0TcRX — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

Luego fue el cónclave con Pettovello, que días atrás fue designada jefa de Gabinete interina para reemplazar a Adorni durante sus viajes. La ministra fue la primera en mostrar públicamente su apoyo a Adorni después de los cimbronazos que lo sacudieron.

Finalmente llegó el turno de Santilli. Su ministerio es clave en el diálogo con los gobernadores que aportan legisladores en las votaciones del Congreso.

Ayer, antes de encarar la conferencia de prensa, Adorni difundió una imagen que lo mostró rodeado por los ministros de Salud, Mario Lugones; de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ellos, y otros altos funcionarios libertarios, se mostraron también junto al ministro coordinador cuando comenzó la conferencia.