Miércoles de conflicto: comenzaron los cortes de los piqueteros que acamparán en la 9 de Julio

En medio del duro cruce de acusaciones con la ministra Victoria Tolosa Paz, las organizaciones de izquierda agrupadas en la Unidad Piquetera marchan por la avenida 9 de Julio, donde planean un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo por las suspensiones y bajas de casi 155.000 planes potenciar trabajo.

Exactamente a las 15.30, los manifestantes, con el Polo Obrero a la cabeza, cortaron la 9 de Julio a la altura de la calle Estados Unidos para iniciar la marcha hacia el Ministerio, con la intención de tender carpas y pasar la noche en el lugar. Otras agrupaciones avanzaron desde el Obelisco, donde se habían concentrado desde las 15. Advierten que se quedarán hasta el jueves y por el momento el metrobus que recorre la avenida permanece liberado.

La columna del Polo Obrero se abre paso con bombos y platillos bajo una bandera con la consigna “El Fondo ordena, Tolosa condena”, en alusión a la ministra. Las primeras carpas de la jornada ya se observan en los espacios verdes de la avenida y funcionan como baños químicos para los manifestantes que, en su mayoría, buscan resguardarse en la sombra.

“Vamos a ver qué resuelve la asamblea”, señaló uno de los delegados del Polo Obrero, mientras los referentes de Unidad Piquetera, que nuclea también a Libres del Sur, MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR y el Bloque Piquetero Nacional, entre otras organizaciones, mantienen una reunión improvisada sobre la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio. Realizarán otra asamblea en las puertas del ministerio. “Vamos a ver si nos atienden”, completó el delegado, que espera órdenes por un handy.

La protesta se da en el marco de una escalada en la tensión entre Tolosa Paz y los grupos de izquierda. “El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”, ironizó la ministra esta mañana, en la previa de la movilización. Tolosa Paz, una de las funcionarias más cercanas al presidente Alberto Fernández, comenzó a cultivar un perfil más combativo, que se extendió a la interna del oficialismo. Por caso, fue la principal defensora del Presidente en su cruce con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

“Vamos todos juntos a luchar de Usuahia hasta la Quiaca hay acampe nacional. Tolosa vos sos la que nos extorsionas con ajuste y sin trabajo”, entona la columna del Polo Obrero, mientras encabezan la tercera movilización de la Unidad Piquetera en lo que va de febrero; la segunda de alcance nacional.

Piquetes en la avenida 9 de Julio

El eje del conflicto con el Gobierno es la suspensión de los 154.441 planes del Potenciar Trabajo, anunciados por Desarrollo Social a mediados del mes pasado, a partir de una auditoría que buscaba acreditar la identidad de los beneficiarios para “regularizar” el programa. La medida tuvo una serie de prórrogas. Hoy se vence el plazo para que los beneficiarios afectados por al suspensión regularicen su situación.

En ese contexto, Tolosa Paz anunció hoy que 100.000 planes serán dados de baja definitivamente en marzo, dejando de percibir el plan, debido a que no se presentaron a cumplir la validación de su identidad. Hasta ahora, los 154.441 beneficiarios suspendidos habían cobrado la mitad de la asistencia.

La ministra sostuvo que se le paga “$32.000 pesos a un conjunto de trabajadores que dicen que están trabajando en actividades productivas o socio comunitarias”, pero dijo que esas mismas organizaciones que mes a mes acreditaban el trabajo de esos beneficiarios, en los últimos tres meses no pudieron encontrarlos para revalidar sus datos. En el caso del Polo Obrero, las bajas serían entre 4000 y 6000.

“No encuentran a 6000 titulares que hicieron la contraprestación el mes pasado. No se puede seguir convalidando 6000 personas que no encuentran. ¿Qué pasó Belliboni? ¿Dónde están esas personas?”, sentenció Tolosa Paz esta mañana a la radio FM Delta. “Belliboni no puede explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres del Polo Obrero que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación. ¿Dónde están?”, había disparado la ministra hace una semana.

Por su parte, las organizaciones que conforman la Unidad Piquetera denuncian una serie de trabas e inconvenientes en el proceso de validación de datos. El procedimiento es virtual y se realiza a través de la aplicación Mi Argentina, uno de cuyos problemas, según refieren, es la validación del rostro. Por ello, uno de los principales reclamos de los piqueteros es la apertura de nuevos centros de validación presencial.

“Pusieron 60 puntos de validación presencial, pero en la provincia hay 165 municipios. Es muy difícil para quien no está habituado a la tecnología”, sostiene Silvia Saravia, de Barrios de Pie, que a contrapelo de lo que sostienen en la cartera que conduce Tolosa Paz, asegura que la auditoría está lejos de “transparentar” el proceso y que “lo más afectados son los que están en peores condiciones”

“ Las suspensiones son los casos con más dificultades. El que es más piola, el que tiene más acceso, ya hizo la validación. Y eso no significó que está trabajando en algún lugar ”, dijo en relación a la contraprestación que deben realizar los beneficiarios de los planes sociales. “Hacer la validación no significa que está trabajando en algún lugar”, insistió.

Unidad Piquetera retoma los cortes en todo el país

Además de las suspensiones, las organizaciones protestan contra las demoras en la entrega de alimentos para los comedores y la falta de herramientas para los programas laborales.

Críticas

El pasado martes, las organizaciones realizaron una protesta de carácter nacional cuyo epicentro en la capital fue el Puente Pueyrredón. Allí, los principales referentes de las organizaciones de izquierda, bajo un agobiante calor que redujo la duración de la movilización, se manifestaron contra el “ajuste” del gobierno, apuntaron contra la ministra y criticaron en duros términos a los líderes sociales ligados al oficialismo.

Este lunes, referentes de la Unidad Piquetera mantuvieron una reunión con funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, entre los que se encontraban Leonardo Moyano, secretario de Política Social y Matías Aguirre, jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico. La gran ausente fue Tolosa Paz.

“ Fue una muy mala reunión . No nos dan ninguna certeza. No hay respuestas ni voluntad”, dijo Saravia, que no se olvidó de los funcionarios ligados a los movimientos sociales oficialistas.

Aparte de la ministra Tolosa Paz, desde las organizaciones de izquierda llueven las críticas contra los dirigentes sociales con cargos en el gobierno. “Nos da mucha bronca, están callados frente a esta canallada”, sostiene Saravia, en alusión a la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (Utep), aliada del Gobierno y uno de cuyos referentes es el líder del Movimiento de los trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois. “Ya sabemos como se va a manejar eso. Celebran que la plata la van a manejar ellos”, sostuvo.

“Les han prometido, lo dice el decreto, no es bajo la mesa, que todas las personas que se caigan se les va a dar en convenio. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, la principal organización del frente piquetero ya había señalado en el mismo sentido.

“Pérsico está muy contento. Se frota las manos porque la plata que el Estado se ahorre con las bajas se la van a dar a las cooperativas de él. Al Movimiento Evita, a Barrios de Pie, a la Corriente Clasista y Combativa”, le dijo Eduardo Belliboni a LA NACION a fines de enero, cuando también se movilizaron frente al ministerio de Desarrollo Social.

Federico González del Solar