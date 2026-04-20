El radar electoral de Kicillof rastrea posibles aliados por fuera del PJ

La edificación que Axel Kicillof intenta con su Movimiento Derecho al Futuro, en busca de posicionarse como candidato a presidente para las elecciones de 2027, excede al peronismo, en el que la interna con los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner se mantiene como la pelea central. Por fuera del justicialismo, el espacio político del gobernador activó conversaciones con sectores del radicalismo y con otros exsocios políticos de Juntos por el Cambio. En el menú de opciones, aparecen también grupos de dirigentes que militaron en La Libertad Avanza y se alejaron.

En el radicalismo están algunos de los posibles aliados que Kicillof podría incorporar. Las señales de un vínculo activo con Federico Storani y la flamante línea Radicalismo Auténtico son inequívocas. Storani compartió con Kicillof actividades recientes en La Plata: en el Colegio Nacional (una charla con estudiantes sobre las políticas económicas de la última dictadura militar, el 7 de abril), en un homenaje a Raúl Alfonsín (el 12 de marzo, en Plaza Moreno), en la entrega del doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a los magistrados del Juicio a las Juntas Militares (en septiembre de 2025). El vínculo se había explicitado en abril de 2025, con una foto de ambos en una conocida confitería de la capital bonaerense.

Según pudo saber LA NACION de una fuente que conoce el vínculo entre Storani y Kicillof, el intermediario de la relación política es el intendente de La Plata, Julio Alak, quien comparte la tarea docente en la Facultad de Derecho de la UNLP con el exdiputado nacional y exministro del Interior durante parte del gobierno de Fernando de la Rúa. “El enemigo común es el gobierno de [Javier] Milei y sus políticas. Milei está en las antípodas de lo que piensa el radicalismo”, indicó la fuente consultada. Uno de los dirigentes que milita con Storani en Radicalismo Auténtico es Juan Manuel Casella, exministro de Trabajo de Alfonsín y excandidato a vicepresidente en las elecciones de 1989.

También con Alak como uno de los intermediarios de Kicillof, hay diálogo del Movimiento Derecho al Futuro con el sector de la UCR denominado Evolución, que lidera a nivel nacional el senador Martín Lousteau. Entre los enviados radicales a esta negociación está el exdiputado provincial Pablo Domenichini, actual rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), según pudo recopilar LA NACION de fuentes enteradas de estos lazos.

Storani, junto a Kicillof, en el Colegio Nacional de La Plata Prensa PBA

“Nosotros hablamos con todos los que nos piden reuniones”, dijo un hombre que conoce el día a día de Kicillof. La búsqueda por ampliar el panorama de alianzas es una estrategia compartida por las distintas vertientes del peronismo. Es un punto en el que coinciden cristinistas, kicillofistas y massistas. El límite común que los tres principales grupos del justicialismo reconocen es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

En los últimos días, el gobernador bonaerense se enfocó en una agenda de vínculos internacionales, con un viaje a España para participar de actividades como una cumbre de la izquierda que compartió con presidentes como Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia). Regresó a la Argentina durante el fin de semana junto a la delegación de funcionarios provinciales que lo acompañó, excepto el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que fue operado de urgencia por una apendicitis, en Barcelona, y permanece allí a la espera de la autorización médica para volver al país.

El 7 de abril, Kicillof recibió al exdiputado Emilio Monzó y al actual diputado Nicolás Massot, ambos aliados de Miguel Pichetto, activo en la búsqueda de una alianza amplia contra Milei. Monzó ya había visto, días antes, a Bianco, dirigente de máxima confianza del gobernador bonaerense. A su vez, el expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri se había reunido con los legisladores provinciales liderados por Carlos Kikuchi, un grupo de exaliados de Milei que muestran predisposición para acercarse al Movimiento Derecho al Futuro.

“No se descarta [confluir con el gobernador bonaerense], en el marco de un frente amplio nacional y si Kicillof gira de la izquierda al centro. Todo está en etapa embrionaria. Junto a Monzó y Pichetto, estamos empezando a hablar con distintos sectores en un armado nacional de centroderecha en el peronismo. Mantuvimos contacto con diputados provinciales y con algunos nacionales, por fuera del kirchnerismo”, aseveró una fuente del sector de Kikuchi, que fue el principal armador de Milei durante la campaña de 2023, en medio de la cual se alejó del espacio libertario.

En el mapa de posibles aliados para Kicillof también están los legisladores del bloque Nuevos Aires, otro grupo que llegó a la Legislatura desde las boletas de La Libertad Avanza y ya no integra esas filas. Uno de sus referentes, Fabián Luayza, se mostró en los últimos días con el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. “Hay diálogo, pero, por el momento, nada relativo a sumarse al Movimiento Derecho al Futuro”, aclararon desde Nuevos Aires.