Miguel Ángel Pichetto y un mensaje a Mauricio Macri sobre el lugar que debería ocupar

escuchar

El precandidato presidencial por Encuentro Republicano, Miguel Ángel Pichetto, analizó hoy la situación que afronta Juntos por el Cambio y desestimó cualquier tipo de ruptura dentro de la coalición. “Hay convulsiones lógicas porque está el debate por el liderazgo, por quién va a estar al frente de la coalición”, aclaró el auditor general de la Nación.

“Juntos por el Cambio no se va a romper. No lo veo para nada. Ya hay hechos que marcan una voluntad unificadora”, detacó Pichetto en el programa Toma y Daca, por radio AM 750.

“La aceptación de José Luis Espert en la coalición, una corriente liberal importante, me parece que es un dato que va a ir consolidando la unidad”, aclaró el precandidato presidencial en relación al reciente ingreso del economista.

“Hay convulsiones lógicas porque está el debate por el liderazgo, por quién va a estar al frente de la coalición, esto indudablemente genera tensión, pero no más que eso. Me parece que hay que desdramatizar el tema”, opinó.

Por otro lado, Pichetto se refirió al rol que ocupa actualmente el exmandatario Mauricio Macri y advirtió: “El lugar de Macri es el del líder que tiene que dar consejos, conciliar. Me parece que ese es el espacio que tiene que ocupar habiendo sido presidente y habiendo decidido también correrse de la contienda electoral”.

Al ser consultado sobre el impacto que tuvo la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales de incluir a Juntos por el Cambio al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Pichetto ahondó en la importancia de “no interferir con el proceso electoral” de la provincia.

“Lo de Schiaretti, hay que dejar que transcurra la elección, después habrá que buscar caminos. Me parece que este tema lo hemos conversado y estamos todos de acuerdo con que es bueno ampliar la coalición, darle más estructura y crecimiento”, remarcó Pichetto.

“Se han sumado Espert y ya estaba Margarita Stolbizer. Ahí hay divisiones de una centro izquierda moderada y también de una corriente liberal”, ejemplificó el precandidato presidencial.

Y en ese sentido concluyó: “Me parece que están todos de acuerdo con la idea de ampliar la coalición y garatizar no solamente el triunfo electoral sino un gobierno eficaz que funcione”.

LA NACION