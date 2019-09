Miguel Pichetto: "La Argentina no es un lugar donde la gente se muere de hambre"

Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, estuvo en el programa Terapia de Noticias, de LN+, y se refirió a la ley de emergencia alimentaria sancionada por el Congreso el jueves último, ley que decidió no votar ausentándose. "La Argentina no es un lugar donde la gente se muere por inanición", dijo.

"Que hay dificultades, sí, y que hay situaciones sociales de pobreza, sí. No es cierto [que yo no reconozco la pobreza]. La reconozco y he votado la emergencia social pero me niego a aceptarla como una terrible derrota simbólica para la Argentina", señaló. Y añadió: "En el mundo nos miran y dicen: 'Estos tipos votaron una emergencia alimentaria, un país que produce alimentos para más de 800 millones de habitantes en el mundo'. Algo no está bien. Hay una pobreza estructural, ¿pero alimentaria? ¿que alguien se muera por no comer?. Me parece que ese hecho todavía no llegó a la Argentina, y hay que evitarlo".

El senador diferenció la emergencia social de la alimentaria. En ese sentido, explicó que la social está vigente y eso implica que el Estado tiene mecanismos de compra directa y más unilaterales, con lo que evita hacer "concursos interminables". "Ahora, en lo que yo disiento, y que fue el motivo por el cual no participé de la sesión -para no romper un esquema de acuerdos donde todo el mundo dijo que había emergencia alimentaria- es que yo creo que el concepto de pobreza, que es estructural en la Argentina, sí es cierto. Pero hambre, en el concepto famélico del hambre, yo no comparto ese criterio", explicó Pichetto. "Dentro de la emergencia ya estaban todas las atribuciones para cubrir también lo alimentario", agregó.

Fue entonces cuando apuntó contra los movimientos sociales: "Lo que ocurre es que los piqueteros están discutiendo el control de las listas, el aumento del plan -de llevarlo al doble- y estructuras que son, digamos, de gerenciamiento de la pobreza". Para el senador, el mensaje de las organizaciones piqueteras es también para Alberto Fernández, ya que se dirige a cualquiera que vaya a ocupar el cargo de titular del Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre.

"La Argentina no es el África subsahariana, no es un lugar donde la gente se muere por inanición. Si ocurre un hecho de esos es producto más de la desintegración de una familia o del abandono de una madre, sino está el Estado nacional, el provincial o el municipal conteniendo eso", sostuvo Pichetto.