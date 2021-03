Miguel Pichetto lanzó con Joaquín De la Torre una rama peronista de Juntos por el Cambio en suelo bonaerense

El exsenador Miguel Ángel Pichetto encabezó un acto este jueves, en San Miguel, para lanzar una vertiente peronista denominada Peronismo Republicano. Esta rama bonaerense tiene como otra cara visible al exministro de Gobierno provincial Joaquín de la Torre . Pichetto y el resto de los oradores confrontaron con el oficialismo y coincidieron en elogiar al recientemente fallecido expresidente Carlos Menem.

“El problema es la ideología del pobrismo, eso hay que derrotar. Al mundo del pobrismo hay que confrontarlo con el de la producción y el trabajo”, fue una de las frases de Pichetto al iniciar el acto en el club Los Indios de San Miguel.

El excandidato a vicepresidente en la fórmula de 2019 que encabezó Mauricio Macri abogó por reformas laborales y aclaró que Peronismo Republicano es una agrupación desde la que buscará reforzar Juntos por el Cambio. Señaló que trabajará para “consolidar la coalición opositora, para ganar en 2021 y 2023”.

Pichetto destacó la presencia en el acto de Eduardo Menem, hermano del expresidente. “Carlos Menem gobernó por la unidad nacional. Además, con una visión de estabilidad económica”, señaló el exsenador. “La política internacional de Carlos Menem fue extraordinaria y la continuó el último gobierno [por el de Macri]”, agregó.

El exsenador reprochó la derogación del decreto macrista que agilizaba la expulsión de extranjeros que delinquen y también la gestión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Miguel Pichetto abraza a Joaquín de la Torre Prensa Peronismo Republicano

De la Torre, quien ya blanqueó sus intenciones de ser candidato a gobernador bonaerense, también agradeció la presencia de Eduardo Menem y criticó al Gobierno. “Hoy, la fórmula es [Alberto] Fernández al gobierno, La Cámpora al poder”, sostuvo.

Con mirada bonaerense, De la Torre destacó las gestiones de exintendentes como Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas) o Luis Acuña (Hurlingham). “La provincia no es inviable, la hacen inviable los que no la aman. No queremos más personas de afuera de la provincia que nos vengan a gobernar”, subrayó.

En el escenario también hablaron Claudia Rucci, Juan Carlos Romero y Catalina Buitrago.

LA NACION