Miguel Pichetto: "Marcos Galperin debería hablar con Juan Grabois"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 00:00

El candidato a vicepresidente Miguel Pichetto estuvo en Mesa Chica, y allí habló de las elecciones, la economía del país y el rol de los empresarios. En línea con esto, destacó la gestión de algunos referentes del sector como Marcos Galperin, cofundador y CEO de Mercado Libre. Dijo que no los desvela que hable o no con los candidatos: "A mí nunca me parece mal el diálogo", dijo, y destacó la gestión que tuvo este empresario durante el último tiempo. "Galperin debería hablar con Juan Grabois. Sería interesante", agregó, en tono de broma.

Además, se refirió al reclamo que harán algunos empresarios ante la Justicia por la decisión del Gobierno de congelar tarifas. "Todos reclaman, ese es un problema de la Argentina. La demanda social muchas veces está por encima de la capacidad del Estado de dar respuesta", protestó. Y agregó: "Lo peor sería volver a una política de subsidios".

En torno a esta problemática, en una entrevista exclusiva con José Del Rio por LN+, Pichetto aclaró: "Si hay que lograr un esquema trasnacional con las empresas esa es una tarea del Gobierno, yo no soy hoy integrante, soy candidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio".

"Están queriendo adelantar la elección de octubre"

El peronista contó cómo está el Presidente luego de la derrota electoral. "Está muy bien, con una muy buena actitud. Ha analizado el resultado electoral y ha tomado medidas. Algunas van en esa línea de pensar en la gente. Creo que el voto siempre hay que analizarlo y lógicamente el resultado tiene un porqué".

Entonces, evaluó: "Algunos sectores que estaban impactados y habían tenido, indudablemente, restricciones hicieron un reclamo profundo y hay sectores que castigaron también al Gobierno votando expresiones minoritarias". De todos modos, lanzó, optimista: "Nada que no se pueda revertir".

Aunque consideró que "el resultado y la voluntad de la gente no se pueden desconocer", el candidato a vicepresidente resaltó: "Hay mucha gente que no ha votado o que ha votado por opciones menores que creo que van a ser dejadas de lado en octubre. Estas expresiones minoritarias, que fueron utilizadas como castigo contra Mauricio Macri, van a dejar de ser votadas porque no configuran un voto útil, un voto de cambio o un voto de continuidad. Es un voto perdido".

Pichetto subrayó que su fórmula será "competitiva" en octubre, y dijo que, si bien "los números parecen difíciles", confía en que es posible que se produzca una segunda vuelta. Sin embargo, criticó que algunas personas "están queriendo adelantar la elección de octubre" y que "hay gente interesada en la transición, de afuera y adentro".

Si bien opinó que "no hay que echarle la culpa a los que votaron", el acompañante de fórmula de Macri enfatizó en que las complejidades económicas que atraviesa el país son el resultado de la falta de credibilidad y confianza que se generó en torno al país a partir del resultado electoral de las PASO.

"La Cámpora va por la provincia de Buenos Aires"

Sobre esta cuestión, apuntó contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Hay un escenario complejo y el candidato más votado de la primaria no está ayudando y si, además, expresa la voluntad de la señora expresidenta, eso también es muy complicado". Tal como denunció, los sectores ajenos al Gobierno "juegan a ser demócratas" pero no lo son.

Entre otras cuestiones, criticó que hablen de "reestructurar la deuda", y explicó: "Los sectores interesados se ponen en guardia porque creen que va a pasar algo muy complicado donde no va a haber voluntad por parte nuevo gobierno de afrontar las obligaciones que tiene la Argentina".

Para él, "han ocultado" a Cristina en esta campaña "porque no les conviene mostrarla, conviene que aparezca una mirada más moderada del candidato". Según sostuvo "la fórmula [del Frente de Todos] es una anomalía", y amplió: "Han ocultado el verdadero poder de la fórmula, la verdadera centralidad y la decisión. Han ocultado la construcción legislativa porque los diputados y senadores que integran las listas del Frente de Todos han sido elegidos por La Cámpora y por ella".

Si bien dijo que Axel Kicillof "fue el candidato que les permitió ganar", sentenció: "No es el poder real, el poder está en La Cámpora, en Máximo [Kirchner]. Kicillof es la cara que expresó el voto ciudadano pero La Cámpora va por la provincia de Buenos Aires". Y Pichetto agregó que los intendentes peronistas "van a mirar a la bandera, mientras tengan su Municipio. Son acuerdos de poder, miran la encuesta y van a donde el sol ilumine".

Por otro lado, al hablar sobre las comparaciones entre la Argentina y Venezuela, dijo que es "una ridiculez" decir que el régimen de Nicolás Maduro se asemeja al del país hoy. "Es una dictadura que mata y hace desaparecer personas".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal