Milei anticipó una baja de retenciones para autos y maquinarias: “Vamos a cero”

El presidente Javier Milei anticipó este jueves una baja en las retenciones para el sector industrial que incluye a las ramas automotriz, petroquímica y de maquinarias “desde julio del 2026 a junio del 2027”.

“Le vamos a bajar a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias. Vamos a ir a cero y el cronograma va a ser informado por el Ministerio de Economía en estos días”, afirmó el mandatario después de haber anunciado una rebaja en las retenciones de trigo y cebada.

El Presidente presentó estas medidas al participar del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

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El mandatario anunció una rebaja de las retenciones al campo. “Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026″, expresó.

Y agregó: “Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”.

Aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con la presencia de Javier Milei Rodrigo Néspolo

En su discurso, Milei ratificó su postura sobre la presión tributaria, que debe bajar, y reiteró que “los impuestos son un robo”. En ese marco, afirmó que la misión de su gestión “es achicar el Estado para bajar impuestos”.

El anuncio del jefe de Estado llegó en el marco de una cosecha total 2025/2026 que, según diversas previsiones, superará los 160 millones de toneladas de granos.

Pero además se conoce en plena siembra de trigo, con pronósticos de que la superficie será menor versus el año pasado debido a la suba de costos como en fertilizantes.

Aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con la presencia de Javier Milei Rodrigo Néspolo

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una siembra de 6,5 millones de hectáreas, una merma del 3% respecto del ciclo pasado.

También afirmó con ironía que la Argentina “tiene la recesión más loca del mundo”, al citar que el estimador mensual de la actividad económica del Indec “acaba de mostrar un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5 desestacionalizado, rompiendo el máximo histórico de la variable”.

Tras el índice de inflación de 2,6% en abril, remarcó que “este mes va a volver a bajar”. “Vamos a volver a retornar al sendero decreciente de la tasa de inflación”, insistió.