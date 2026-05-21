“Los que hacen las cuentas en serio ven que este programa es consistente”, dijo Milei tras el anuncio del FMI

El presidente Javier Milei destacó este jueves la aprobación del FMI de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y sostuvo que “los tipos que hacen las cuentas en serio ven que este programa es mucho más consistente que los que quieren que al país le vaya mal”.

También afirmó con ironía que la Argentina “tiene la recesión más loca del mundo”, al citar que el estimador mensual de la actividad económica del Indec “acaba de mostrar un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5 desestacionalizado, rompiendo el máximo histórico de la variable”.

El mandatario brindaba en la tarde de este jueves un discurso en la Bolsa de Cereales, donde incluso prometió “anuncios”.

Javier Milei, en la Bolsa de Cereales

“Tengo esta parte del discurso pero también tengo anuncios. Les pido paciencia”, dijo el mandatario al hablar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

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