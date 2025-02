Milei atacó a María Becerra, la comparó con Lali Espósito y le puso un apodo

En un nuevo capítulo de sus arremetidas contra artistas, el presidente Javier Milei atacó a María Becerra, debido a las quejas que hizo la cantante por la situación de los incendios en el sur durante uno de sus shows. En el mensaje recordó a Lali Espósito, a quien volvió a tildar de “Ladri Depósito”. En esta ocasión, el Presidente las comparó y las acusó a ambas de responder ideológicamente a los políticos que en teoría les pagan para hacer sus recitales.

La carrera contra Becerra comenzó cuando “La nena de Argentina” criticó a la Casa Rosada por una supuesta falta de ayuda para responder ante las llamas en Chubut y Río Negro. Durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia, en la ciudad de Neuquén, la cantante le dijo a su público, de más de 450.000 personas: " No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros ”.

Cuando se viralizaron las palabras que pronunció en el escenario de este masivo festival de música, arte y cultura, primero las cuentas libertarias actuaron en tándem con dardos y descalificaciones para la cantante. En ese momento el Presidente replicó algunos mensajes.

Pero este jueves a la mañana directamente escribió un ataque contra la compositora de pop y trap argentina y la nombró “María BCRA” , es decir, con su apellido como la abreviatura de Banco Central de la República Argentina, una entidad que Milei denosta y que dice desde la campaña que va a cerrar.

“Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego”, comenzó el Presidente. Y fue ahí cuando la comparó con Lali: “Debe ser como Ladri Depósito, que habla según quién le llena el bolsillo”.

Para finalizar, dijo contra ambas: “Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!”.

Las dos artistas volvieron a estar en el foco del Gobierno cuando formaron parte de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que fue una reacción contra el discurso de Milei en el Foro Económico de Davos, cuando cargó contra la comunidad LGBT y asoció la homosexualidad a la pedofilia.

Ese sábado de la manifestación, Lali y María Becerra salieron a saludar a la multitud desde un balcón de la librería El Túnel, ubicada en la Avenida de Mayo al 767, y la imagen fue una de las más replicadas en las redes sociales. Estaban acompañadas por otra colega, Taichi. Las dos llevaban puesta una remera con la bandera de la comunidad LGBT con una frase estampada y sugestiva contra la gestión libertaria: “Todos hablan de libertad pero ven a alguien libre y se espantan”.

Lali Espósito y María Becerra en la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista Hernán Zenteno - LA NACION

Los achaques de Milei a Lali fueron más fuertes y datan de más tiempo. En distintas oportunidades la tildó de alinearse en la oposición porque fue contratada para shows por gobiernos locales kirchneristas y además le enrostró su noviazgo con Pedro Rosemblat, el conductor del streaming Gelatina, quien militó junto a Juan Grabois.

Tras ello estrenó su canción Fanático, dirigida a Milei pero sin nombrarlo, que se transformó en uno de los temas más fuertes contra el gobierno nacional y que incluso fue usado por figuras de Unión por la Patria (UP), hasta por la propia expresidenta Cristina Kirchner, que bailó a ese ritmo en varios de sus actos.

