Javier Milei celebró el regreso de Nahuel Gallo y evitó mencionar a Claudio “Chiqui” Tapia

Tras finalizar el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el presidente Javier Milei habló en LN+ y se refirió a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de 400 días preso en Venezuela y que habría quedado libre gracias a una gestión de la AFA. “Lo importante es que vuelva a estar con nosotros”, consideró el mandatario.

Entrevistado por los periodistas José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez, el jefe de Estado explicó: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, por la gestión de Estados Unidos o Italia, o el vehículo que puso otra persona, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.

En la tarde de este domingo, se conoció la noticia de que Gallo fue liberado y que estaba en camino al país en un avión privado relacionado con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y usado habitualmente por Claudio “el Chiqui” Tapia.

Exclusivo: entrevista a Javier Milei tras la Apertura de Sesiones 2026

Consultado sobre las acusaciones y las causas de corrupción que salpican a Tapia, Milei deslizó, sin mencionarlo, que “se noqueará solo”. “Las cosas que veo es que cada cosa que hacen se ensucian más”.

Por otro lado, habló sobre los cruces con diputados de Unión por la Patria durante el discurso en el Congreso: “Le contesté a la banca kirchnerista porque son la combinación de groseros e ignorantes: no solo gritan mientras uno habla, tratando de generar situaciones anómalas, sino que las cosas que dicen son de una brutalidad que uno no puede dejar pasar”.

En ese sentido, insistió: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. Es peor que el primer peronismo, porque se dio en un contexto histórico particular y todo el mundo supo el daño que hizo, y hasta el propio Perón se arrepintió de eso. Y ellos hicieron lo mismo, pero con las herramientas del siglo XXI. Lo peor que hicieron fue destrozar la cultura, la cultura del trabajo".

El recinto de Diputados durante la Asamblea Legislativa Marcos Brindicci - LA NACION

A su vez, explicó que el foco del discurso giró en torno a la moralidad y que en base a la “justicia” es que diseñan políticas gubernamentales. “El accionar de la política tiene que estar guiado por la justicia y ser justo, respetar el derecho a la vida; no debe haber agresión. Nos basamos en esos valores para el diseño de las políticas. Dediqué todo un apartado a la discusión del proteccionismo porque es una política que es moralmente incorrecta: si me gano mi dinero correctamente, ¿por qué no lo puedo gastar en lo que yo tenga ganas?“.

Más adelante, Milei respondió acerca de cuándo y cómo podría crecer la economía: “Estamos saliendo de un embate. La economía, a pesar de la fuerte baja de interés, pareciera no arrancar, pero a partir de que se vaya recomponiendo por el dinero que entró de las obligaciones negociables y lo que va a implicar la ley de inocencia fiscal, para el segundo trimestre la Argentina puede recuperar la expansión económica”.

“Con un riesgo país de 500 puede crecer a tasas del 5%, y con uno de 230, a tasas del 8%. No vamos a parar hasta destruir el riesgo país, que va a generar un proceso de inversión virtuosa. Crecer al 7% hace que en 10 años dupliques el PBI”, explicó el Presidente.

Milei: "Es un mundo más seguro gracias al accionar de Trump" Markus Schreiber - AP

También confirmó lo que había anticipado LA NACION, que no se enviarán pliegos para ocupar cargos judiciales en la Corte Suprema ni en la Procuraduría de la Nación. “A los que necesitan mayorías calificadas, no. En los otros sí, porque no me implica tener que negociar con gente que ni negocio ni cómo se saluda. No voy a negociar con el kirchnerismo”, señaló.

Por último, Milei se refirió a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán: “Es admirable la política internacional de EE.UU.. Es un mundo más seguro gracias al accionar de Trump liderando Estados Unidos y de Netanyahu liderando Israel. Están haciendo una contribución enorme al bienestar y a la paz del mundo civilizado. Han terminado con un régimen terrorista que en Argentina nos puso dos bombas“.