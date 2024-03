Escuchar

En la previa de la apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que el mandatario provincial comunicara esta semana que no puede pagar el vencimiento de un bono en moneda extranjera emitido en 2017, después de anunciar meses atrás que la provincia iba a emitir cuasimonedas.

“Ricardo Quintela parece que nos vas a privar de una gran lección de teoría monetaria a los argentinos. Sería de mucha ayuda que argentinos y muchos economistas tomaran nota de que el dinero es deuda del Banco Central para con los individuos. Tema no menor en el caso del deudor insolvente”, apuntó el mandatario desde X al retuitear un mensaje del senador radical de La Rioja Julio Martínez.

“Sin duda que Quintela se dio cuenta que metió la pata con los bonos por que son inconstitucionales, sería un perjuicio para la gente y no tiene respaldo del Banco Central y por lo tanto tampoco del Banco Rioja. Yo diría que Milei le saco el cambio con esto”, había expresado Martínez.

Las dichos del Presidente se dan luego de confirmarse la ausencia de Quintela al discurso inaugural legislativo. Tal es el caso de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro) y de los aliados Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En cambio, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) estarán presentes en el Congreso para escuchar el mensaje del Presidente tras el conflicto por el reparto de recursos. También concurrirán el jujeño Carlos Sadir, sucesor de Gerardo Morales (UCR), Claudio Poggi (San Luis) y el jefe porteño Jorge Macri, entre otros mandatarios.

Torres asistirá a pesar de los cruces en estas últimas semanas con el gobierno nacional por los fondos coparticipables, por los que el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema tras el fallo provincial a favor de Chubut.

El presidente Milei y Quintela llevan varios cruces. El riojano reclama una deuda de $9300 millones. “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo Milei en Radio Mitre, en relación a la situación de La Rioja.

La Nación y el gobierno de la Rioja mantienen desde hace dos meses una pulseada por los fondos coparticipables. Esta semana, el conflicto reflotó luego que La Rioja anunciara que no puede pagar su deuda en dólares por la falta de cobro de una partida de la coparticipación que le reclama al Ejecutivo.

Se trata de un bono “verde”, por un total de US$200 millones, con 9,75% de tasa nominal anual. En febrero de 2017 se realizó la emisión de los títulos RIF25 por US$200 millones, a fines de financiar el Parque Eólico; en agosto de ese mismo año, se sumaron US$100 millones adicionales.

El Ministerio de Hacienda de la provincia anunció este lunes: “El gobierno de la provincia de La Rioja informa que la Provincia enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028 (los Bonos)”.

Asimismo agregó que la provincia “enfrenta desafíos económicos sin precedentes”, debido a que “la contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”.

Tal como precisó LA NACION, este bono ya tuvo problemas; el pago de los servicios de intereses se inició en agosto 2017, y se abonaron en tiempo y forma los primeros seis; en agosto del 2020 La Rioja comunicó que no efectuaría el pago, y se acogió al período de gracia de 30 días para iniciar las negociaciones para reestructurar el título. Terminó en default. En abril del 2021 miembros del grupo ad hoc de Bonistas de La Rioja demandaron a la provincia en los Tribunales de New York y acusaron de “mala fe” de las autoridades riojanas. El 25 de agosto de 2021 hubo acuerdo.

