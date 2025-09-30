Milei recordó una anécdota con Fátima Florez y criticó a economistas y periodistas

En plena campaña electoral, el presidente Javier Milei hizo una pausa de su raid por las provincias y participó de una conversación con el economista Salvador Di Stefano, en el marco de la presentación de su nuevo libro “Cambia la Música”. Durante el encuentro, el mandatario hizo una defensa de su modelo económico y destacó la baja de la inflación, pobreza e indigencia como logros de su gestión. Además, destinó algunos dardos para economistas y periodistas que, según consideró´, “no saben” de la micro y recordó una anécdota con su expareja Fátima Flores.

Al tomar la palabra, Milei elogió el libro de Di Stefano, y se enfocó en cuestiones técnicas para hablar de la herencia recibida, el concepto de la micro y luego resaltar lo que considera como logros de su gestión económica. Sobre el final de su discurso, en tanto, se refirió a las elecciones del 26 de octubre e hizo un llamado a la ciudadanía. “Espero que los argentinos voten por su propio bien. Lo otro ya lo probamos, y falló”, sentenció el mandatario frente a la audiencia en La Rural.

“El libro describe la herencia que recibió el gobierno y cómo fuimos trabajando en cada una de las bombas que nos dejaron plantadas, es decir, todo el trabajo de relojería que hubo que hacer, porque cada uno de esos cables podría haber derivado en una explosión y que hoy estaríamos en Venezuela”, comenzó Milei.

“Argentina llevaba 123 años de déficit fiscal, porque los únicos años que tuvo superávit estaba en default, y nosotros pusimos las cuentas públicas en orden en el primer mes de gobierno en el Tesoro y tardamos 6 meses para hacerlo en el Banco Central. Eso terminó siendo una bendición, porque la gente internalizó que era el ‘no hay plata’”, planteó el Presidente.

Así, el mandatario evocó una anécdota que incluía a Fátima Flores para referirse al origen de la frase que alude a la restricción presupuestaria.

“Habían hecho una canción con “no hay plata”, y la cosa se puso tan graciosa que, yo en ese momento estaba de novio con esa artista brillante, increíble, incomparable que es Fátima Florez, y entonces me empezó a imitar", relató.

En esa misma tónica, el Presidente resaltó que “aun cuando falte mucho por hacer, la dirección es la correcta”. Y tras ello amplió: “Está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura, pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobre, hoy tenemos 31%, o sea hay 12 millones que salieron de la pobreza”.

“Sacamos a seis millones de la indigencia. Entonces parece que todo el día nos comparan contra suiza cuando íbamos camino a convertirnos en Venezuela, no digo que sea fácil, 31 % de pobres sigue siendo aberrante, pero si miro la inflación bajando, la indigencia cayendo, falta, pero vamos por la dirección correcta”, resaltó luego.

Noticia en desarrollo