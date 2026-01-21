Milei, en Davos: se reunió con empresarios que celebraron la política del Gobierno que los habilita a sacar dividendos del país

DAVOS, Suiza.– El presidente Javier Milei se reunió esta mañana, a puertas cerradas, con grandes empresarios internacionales, antes de su discurso en el gran Hall de Conferencias del Foro Económico Mundial, previsto para las 15:30 hora local (11:30 de la Argentina).

“Excelente”, “Impecable”, “Enhorabuena”… Las reacciones de empresarios que asistieron al encuentro con el presidente argentino no pudieron ser más elogiosas.

“Durante 25 años invertimos sin lograr dividendos, ahora comenzamos a obtenerlos”, se congratuló la poderosa empresaria española Ana Botín, presidenta del Banco Santander. “Y lo importante es que ahora, incluso podemos sacar esos dividendos fuera del país”, agregó otro de los participantes.

La respuesta del presidente argentino habría bastado para disipar inquietudes aún persistentes: “Eso forma parte de nuestra filosofía sobre el derecho a la propiedad y esa propiedad es de ustedes”.

El presidente Javier Milei, en su reunión con empresarios Presidencia

Organizada por el WEF en el salón Jakobshorn del centro de conferencias, más de 70 empresarios internacionales asistieron a la invitación, bautizada “Country Strategy Dialogue on Argentina”. Entre ellos, los CEO de Saudi Electricity Company, Bridgewater Associates, Grupo Volkswagen, Banco Santander, Grupo DHL, Gap Inc., Edenred, Grupo Mercuria Energy, A.P. Moeller-Maersk, GSMA y Salesforce.

Acompañado por lo que llamó sus “dos motosierras, Luis Caputo y Federico Sturzenegger”, por el embajador argentino en Suiza, Carlos Mario Foradori, y por varios miembros de su comitiva, Milei se libró a una disertación “precisa y profesional” —según describió uno de los asistentes— de los objetivos de su gobierno. Comenzó declarándose alentado por su triunfo en las recientes elecciones, que -a su juicio- lo autorizan a seguir con el programa de reformas, gracias a la confianza que ese gesto político significó por parte del pueblo argentino. Entre ellas, explicó en detalle la reforma laboral.

Milei y el presidente suizo, Guy Parmelin LAURENT GILLIERON - POOL

Para evitar que el Parlamento bloquee sus reformas, Milei relató que, a partir del 1 de marzo, llamó a la oposición y a los gobernadores de las provincias a concluir un nuevo pacto de gobierno. Una iniciativa que busca relanzar su hoja de ruta de reformas económicas y sociales, especialmente en un contexto donde la Argentina debe cumplir con importantes vencimientos de deuda en 2026 y gestionar una situación socioeconómica frágil, a pesar de una inflación en descenso y un superávit presupuestario registrado en 2025.

Paralelamente, Milei recordó que su gobierno continúa implementando medidas económicas audaces, como la liberalización de los flujos financieros para fomentar los depósitos en dólares y fortalecer las reservas de divisas.

Y como el anunciado “déficit cero” y la reducción drástica del gasto público siguen siendo el núcleo de su estrategia, con el objetivo de estabilizar la economía y tranquilizar a los inversores, Milei ratificó su compromiso con la desregulación, una política que, según el Gobierno, creará las condiciones de un crecimiento sostenido.

“Espectacular, fue espectacular”, dijo a LA NACION el empresario argentino Alejandro Bulgheroni. El mismo entusiasmo manifestó Gregorio Werthein.

En medio del entusiasmo, tampoco faltaron algunas dudas. “Me hubiera gustado que se hablara un poco más de los problemas persistentes en el país. Una situación que condiciona seriamente nuestras futuras inversiones. La recesión, la disminución del poder adquisitivo y la contracción del consumo interno reducen las perspectivas de crecimiento para las empresas presentes en el mercado argentino, lo que puede llevarlas a reducir o cesar sus actividades”, analizó el CEO de una gran empresa alemana de servicios.

“Las declaraciones del presidente Milei son atractivas, pero, a pesar de las recientes reformas y una mejora en algunos indicadores, la Argentina aún debe superar obstáculos importantes para atraer masivamente inversiones extranjeras: flexibilizar aún más su régimen cambiario, fortalecer la estabilidad económica y jurídica, y reconstruir la confianza de los mercados”, dijo a su vez otro invitado, representante de una gran empresa suiza.

Comerciar con todos

Milei, que no mencionó el posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se detuvo particularmente en la expansión del comercio internacional de la Argentina, insistiendo en que el país va “a comerciar con todos”. Una frase que, naturalmente, fue interpretada como una desmentida a las versiones según las cuales la Argentina se plegaría a la voluntad de Estados Unidos de cortar sus lazos comerciales con China.

Poco antes de iniciar su reunión con los empresarios, Milei se entretuvo unos pocos minutos, en el mismo Foro, con el presidente suizo Guy Parmelin. La jornada -que promete ser intensa este miércoles- continuó con un encuentro del presidente con los representantes de bancos mundiales. Y concluirá a las 16:15 hora local, después de su discurso en el gran Hall de Conferencias del Foro, que comenzará a las 15:30.