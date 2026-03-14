Milei en Madrid: en su primera actividad el Presidente se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox

MADRID.- Javier Milei empezó esta mañana su larga jornada en la capital española con una reunión bilateral con Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha. Como ocurrió en su anterior visita, el diputado fue la primera visita que ingresó al hotel Hyatt Regency Hesperia cerca de las 10 (6 hora argentina), una reunión que se extendió por una hora.

Abascal es el dirigente político español más cercano a Milei, una amistad reconocida por ambos, que se remonta a los tiempos en que el libertario era diputado. En aquellos tiempos, el líder de Vox lo invitó a Madrid para participar del encuentro anual de su partido, donde el argentino ya era reconocido como una de las figuras de ese espacio.

El diputado español interrumpió la campaña electoral para visitar a Milei. Estuvo instalado en los últimos días en la comunidad de Castilla y León, que elige mañana sus autoridades y donde Vox espera obtener, nuevamente, resultados cercanos al 20% de los votos.

Milei y Abascal TWITTER @VOX_ES - TWITTER @VOX_ES

La segunda reunión en la agenda presidencial es con otro amigo. Jesús Huerta de Soto, doctor en Economía, está con Milei desde las 11 (7 hora argentina). El economista español, uno de los referentes contemporáneos de la Escuela Austríaca, es considerado un maestro por el mandatario argentino. Ya estuvieron juntos en España y también en Buenos Aires, cuando Milei sorprendió al catedrático con una aparición por sorpresa en un programa de televisión. Poco después, llegó a unirse a ellos Martín Varsavsky, el empresario argentino que tiene participación en diferentes emprendimientos tecnológicos desde Madrid.

Milei viajó a España para participar esta tarde del Madrid Economic Forum, un evento privado de ultraliberal, cuyo público son economistas, emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. Aunque oficialmente no se informaron más reuniones del Presidente hasta su participación en foro, no se descarta que aproveche la tarde para mantener otros encuentros. En su último viaje estuvo junto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y también la recibió en enero en la Casa Rosada.

Milei cerrará desde las 20.15 (16.15 de la Argentina) el Madrid Economic Forum. Se espera que, como ocurrió el año pasado, unas 10.000 personas se congreguen en el Palacio de Vistalegre para escucharlo. El evento comenzó por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria” y después habrá un debate sobre “La Argentina de Milei” que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.

Milei entrando al hotel en Madrid Captura

El encuentro está ideológicamente alineado con los postulados de VOX, con temáticas que se caracterizan por el ultraliberalismo económico, pero conservadoras en políticas sociales. Por ejemplo, habrá una ponencia para hablar sobre la familia y otra que se titula “Violencia liberal de género”. Se hablará también de la política migratoria de Sánchez, otro de los temas más polémicos que impulsa la ultraderecha en España.

Milei cerrará el foro y, sobre el escenario, le entregarán el premio Ludwing von Mises, inspirado en uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía.

“Milei viene por la batalla cultural, por las ideas”, aseguró Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs, la organizadora el evento, e influencer libertario conocido como Wall Street Wolverine en la red social X. “No hay ahora mismo ningún político de habla hispana con tanto impacto como Milei. A la gente le genera mucha esperanza verlo. En España hay mucha hambre de un Milei, pero claro, Milei solo tienes uno”.