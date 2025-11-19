Amnistía Internacional reclamó que la Corte bonaerense incorpore más mujeres

La organización Amnistía Internacional reclamó, en un comunicado conjunto al que se sumaron foros judiciales y representantes del sector universitario, que se “priorice” el nombramiento de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, tribunal que cuenta con solo tres integrantes sobre los siete que debería tener y que preside Hilda Kogan. En lo que lleva de mandato, el gobernador Axel Kicillof no efectivizó nombramientos de jueces en el máximo tribunal provincial.

“Organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico instan a que, ante las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA), se priorice la designación de mujeres para integrar el máximo tribunal provincial. El pedido se fundamenta en la necesidad de garantizar la paridad de género en los espacios de toma de decisiones del Poder Judicial y de corregir una deuda histórica de subrepresentación de mujeres”, se indicó en el comunicado que difundió Amnistía Internacional.

“Actualmente, la SCBA está conformada solo por tres integrantes (dos varones y una mujer), pese a que su composición debería ser de siete. La Corte bonaerense funciona en esta situación desde hace varios meses, lo que abre una oportunidad ineludible para avanzar hacia una integración más igualitaria. En las últimas semanas, distintos medios de comunicación han informado sobre el inicio de conversaciones políticas para alcanzar acuerdos respecto de quiénes podrían ser las futuras candidaturas al máximo tribunal. En este contexto, resulta fundamental que el proceso de designación contemple la paridad de género”, se subrayó en el documento de Amnistía Internacional.

Kogan (centro), al frente del jury que apartó de la Justicia a la magistrada Julieta Makintach Nacho Amiconi

Entre otras entidades, el pedido para incorporar mujeres a la Corte bonaerense fue rubricado también por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Red de Profesoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el Programa de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Red de Mujeres para la Justicia, y el Programa de Políticas para la igualdad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

“En 150 años de historia, solo una mujer ha sido designada jueza del tribunal −la magistrada que ocupa actualmente el cargo−, lo que evidencia un déficit democrático y de legitimidad, una desigualdad estructural persistente y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad de género”, planteó Amnistía Internacional en su documento.

Con tres integrantes desde mediados de 2024, la Corte provincial debe recurrir a llamar a un cuarto juez para firmar sentencias (se trata de la presidenta del Tribunal de Casación Penal, Florencia Budiño). Además de su titular, Hilda Kogan, la Corte provincial está integrada por Sergio Torres y Daniel Soria. Torres fue el último ingreso, durante el mandato de María Eugenia Vidal.

Durante la gestión de Kicillof, los puestos vacantes para completar la Corte se mencionaron en numerosas negociaciones legislativas, pero nunca avanzaron al punto de llegar al recinto del Senado bonaerense para ponerse en consideración.