Villarruel, sobre el partido con Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores, no es un partido más”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se refirió al partido entre la selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X en el que calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” y aseguró: “No es un partido más”.

“Mañana (este miércoles) jugamos contras los piratas usurpadores”, escribió Villarruel al comienzo de su publicación y advirtió: “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío”.

A continuación, hizo referencia a una de las canciones de aliento al seleccionado, que se popularizó en esta Copa del Mundo, y señaló: “Contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”.

La publicación de Victoria Villaruel en la previa del partido entre la selección argentina e Inglaterra X Victoria Villarruel

Tras ello, concluyó: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”.

El mensaje de la vicepresidenta llega luego de una jornada en la que el principal mensaje del Gobierno respecto de este partido fue pronunciado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien anticipó a los hinchas argentinos que “está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido ​político o racial”.

Consultada específicamente por el ingreso a la cancha de banderas o camisetas con imágenes de las islas, la funcionario respondió que “cualquiera que entre con un mensaje de contenido político o provocación racial o religiosa no podrá ingresar. Es muy importante tenerlo en cuenta”.

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